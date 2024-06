SOPHIE: Bruder hat neues Album posthum fertiggestellt

Die erste Single „Reason Why“, feat. Kim Petras und BC Kingdom, gibt es jetzt schon zu hören. Mehr Infos hier.

Neues Album – aber posthum. Nachdem SOPHIE 2021 verstarb, stellten andere ihre letzten Arbeiten fertig. Eine erste Single ist bereits zu hören.

SOPHIEs Bruder stellte hinterlassene Songs fertig

Der Song „Reason Why“ enthält Features von Kim Petras und BC Kingdom und bewegt sich im Bereich Hyper-Pop. Co-produziert ist der Track wie auch der Rest des Albums von Sophies Bruder Benny Long. „Als wir, SOPHIEs Familie, unsere ersten Schritte unternahmen, um dieses Projekt zu verwirklichen, kontaktierten wir die lieben Freunde, mit denen sie das Album geplant hatte“, kommentierte der Musiker.

SOPHIEs Hinterbliebene hätten Trost in ihrer hinterlassenen Musik gefunden. Diese ist nun fertiggestellt und erscheint am 27. September unter dem einfachen Titel SOPHIE.

Hier „Reason Why“ streamen:

Die darauf enthaltenen Titel sollen das Innere der bei einem Unfall verstorbenen Künstler:in zum Ausdruck bringen. Vorab beschrieben wird die Platte als „eine Kakophonie aus Können und kreativer Vision, die Zeit und Genre in den Schatten stellt“. Weiter: „Ihre einzigartige Klangwelt bewegt sich auf einer emotionalen Ebene und ermutigt den Hörer, sich intuitiv auf die sich ständig verändernde Landschaft aus hell und dunkel, weich und hart einzulassen, bis hin zu Selbstliebe und freudiger Selbstakzeptanz. Indem sie die Widersprüche von Klang und Material betont, geht SOPHIEs Arbeit über das rein Akustische hinaus und schafft die Dimension, von der sie geträumt hat.“

Abschließend heißt es von SOPHIEs Familie: „SOPHIE hat sich ganz der Musik verschrieben. Hier wird sie immer zu finden sein.“ Das passt auch zu Kim Petras’ Kommentar zur ersten Single. Die deutsche Popsängerin schrieb: „Soph, du veränderst noch immer die Musik! Ich bin so glücklich, dieses Stück von dir bei mir zu haben.“

Debütalbum war Grammy-nominiert

SOPHIEs Karriere war durch den frühen Tod im Alter von 34 Jahren kurz. 2018 erschien das Debüt OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES, welches für einen Grammy in der Kategorie Bestes Dance/Electronic-Album nominiert wurde. Zuvor hatte die schottische Musikproduzent:in 2015 eine Single-Kompilation veröffentlicht und mit Größen wie Madonna und Charli XCX zusammengearbeitet. Mit ihrem Bruder hatte sie sich bereits vor SOPHIE zusammengetan. So trägt auch das erste Album bereits Benny Longs Handschrift.