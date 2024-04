Kim Petras sagt ihre Festivalauftritte ab – wegen Gesundheitsproblemen

„Auf ärztlichen Rat hin musste ich die schwere Entscheidung treffen“, so Kim Petras in ihrer Absage.

Kim Petras muss aus gesundheitlichen Gründen eine Pause von Live-Auftritten einlegen und sagt deshalb ihre geplanten Festivalshows im Sommer ab. Genauere Details zu ihrem Gesundheitszustand gibt die Musikerin, die in Bonn geboren wurde und mittlerweile in Los Angeles lebt, jedoch nicht an.

„Ich mache einige gesundheitliche Probleme durch“

Die 31-Jährige hat am Mittwoch (24. April) in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie ihre geplanten Open-Air-Gigs in den Sommermonaten absagt. „Ich bin am Boden zerstört, wenn ich das schreibe, aber ich mache einige gesundheitliche Probleme durch und auf ärztlichen Rat hin musste ich die schwere Entscheidung treffen, diesen Sommer nicht auf Festivals aufzutreten“, schrieb Petras. „Ich liebe euch so sehr und ich werde es wieder gut machen und bald besser denn je zurück sein.“

Die 31-jährige Künstlerin sollte dieses Jahr eigentlich auf einer Reihe von Festivals auftreten, darunter auch auf dem Primavera Sound in Barcelona, dem Mighty Hoopla in London, dem Primavera Porto und dem Capitol Hill Block Party in Seattle. Erst Mitte April wurde Kim Petras außerdem als Headlinerin für das LadyLand 2024 – das jährlich stattfindende Pride-Festival in New York – angekündigt.

Fans reagieren verständnisvoll

Ihre Fans zeigten in den Socials nach ihrer Meldung Verständnis. Ein:e User:in antwortete auf die Ankündigung bei X mit den Worten: „Deine Gesundheit ist wertvoller als alles andere. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.“ Ein weiterer Fan schrieb: „Du hast uns innerhalb eines Jahres 3 Projekte und eine Welttournee beschert. Nimm dir Zeit, Kimmy, wir lieben dich.“

Petras veröffentlichte 2023 gleich zwei Alben, ihr Debüt FEED THE BEAST und den Nachfolger PROBLÉMATIQUE. Dieses Jahr brachte sie dann im Februar ihre dritte Platte SLUT POP MIAMI raus und ging anschließend auf Welttournee. Wann der Popstar wieder auf Tour gehen wird, ist nicht bekannt.