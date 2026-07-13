Lizzo zu Gewichtsverlust: Sängerin spricht über Druck und das System

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Lizzo

Lizzo  |  Lizzos Gewichtsverlust: Gesundheit statt Ozempic-Gerüchte

Foto: Getty Images. Steven Ferdman. All rights reserved.

Lizzo hat offen über ihren Gewichtsverlust, ihre erneute Gewichtszunahme und den Druck auf Frauen im Rampenlicht gesprochen.

Die Sängerin ist bekannt für ihre Kommentare zu Body Positivity: zu Körpern, die schön sind, egal wie viel sie wiegen. Als sie im vergangenen Jahr jedoch selbst viel Gewicht verlor, fühlten sich Fans hintergangen: Zuvor habe sie noch selbst bekräftigt, wie glücklich sie in ihrem Körper sei, nun nehme sie stark ab. Doch Lizzo betont nun, dass wenige Dinge aus nur einem Grund geschehen: „Menschen wollen es immer zu einer einzigen Headline machen, einer einzigen Sache.“

Sie sprach in einem Interview über ihren Körper, ihren Gewichtsverlust und darüber, wieso es so verdammt schwer ist, in dieser Gesellschaft als Frau im Rampenlicht zu stehen.

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Gesundheit als Grund für die Veränderung

Im Januar 2025 hatte Lizzo ihre körperliche Veränderung mit ihren Fans geteilt: Sie habe eine Nummer auf der Waage erreicht, die sie „seit 2014“ nicht mehr gesehen habe.

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In einem Interview mit dem „The Guardian“ sprach sie darüber, dass Gesundheit ein Faktor in diesem Umschwung war: „Mein physisches Gewicht hat mir Gelenkschmerzen und Beschwerden bereitet.“ Medien und das Internet hatten über Depressionen als einen Grund für ihren Gewichtsverlust gesprochen, andere Gerüchte beinhalteten das Abnehmmittel Ozempic. Letzteres stritt Lizzo mit einem entschiedenen „Nein!“ ab.

„Ich bin an den Punkt gekommen, an dem ich nicht mehr online war. Alles, was ich hatte, war das Studio und meine Gedanken. Also habe ich mich den Dingen hingegeben, die ich kontrollieren konnte: Mein Körper, mein Lebensstil. Meine Routinen und meine Angewohnheiten“, so die Künstlerin weiter im Interview.

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Kritik am System, nicht an den Betroffenen

Seitdem habe sie jedoch auch wieder 20 Pfund zugenommen, offenbarte sie weiterhin mit den Worten: „Es können mich also auch alle wieder zu Gewichtszunahme ausfragen, wenn sie wollen.“

Eine gesamte Gesellschaft, die sich auf ihren Körper konzentriert. Sie ist nicht die einzige Frau, der es so geht: „Es gibt ein System der Unterdrückung, das vor allem Frauen und vor allem Frauen im Rampenlicht dauerhaft unter Druck setzt“, so Lizzo.

„Wir müssen das System und seine Mittel kritisieren, die das schaffen, und nicht die Menschen, die dem ausgesetzt sind. Denn das sind Personen mit menschlichen Erfahrungen. Wir sollten Nachsicht, Liebe und Unterstützung für sie haben“, so ihre weitere Message.

Franziska Gewalt schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen aus dem Artikel:

Lizzo Body-Positivity
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