So reagiert Lizzo auf das Gerücht, sie würde Abnehmspritzen nutzen

Das Internet fragt sich: Ist Lizzo wirklich im Fitness-Modus oder nutzt sie Ozempic zum Abnehmen?

Seit Lizzo international Aufmerksamkeit erregte, ist neben der Musik häufig auch ihr äußeres Erscheinungsbild Thema. Die 36-Jährige avancierte schnell zur Queen der Body Positivity, weil sie auch gerne über ihren Körper und ihre Gedanken dazu redete. Und selbst, wenn die aus Detroit stammende Sängerin momentan keine frischen Songs herausbringt, so präsentiert sie doch immer wieder Neues via Instagram – und zwar ihre Fitness-Highlights.

Ozempic, Koks oder Sport-Routine?

Doch die Fotos und Clips im sportlichen Look rufen nicht nur Applaus bei den User:innen der Social-Media-Plattform hervor. Die „Truth Hurts“-Interpretin muss auch einige Kritik und Unterstellungen auf Instagram aushalten. So fragte kürzlich eine Person ganz konkret: „Nutzt sie Ozempic oder schnieft sie Koks?“ Weitere Nachfragen dieser Art folgten. Inzwischen hat sich Lizzo auch zu dem Gerücht, sie würde die gehypten Abnehmspritzen verwenden, geäußert.

„Wenn du nach 5 Monaten Krafttraining und Kaloriendefizit endlich Ozempic-Vorwürfe bekommst“, ist der Text, den sie zu einem Insta-Clip, in dem sie sonst nur noch in die Kamera seufzt, schreibt. In dem Karussell-Beitrag hat sie auch einen Screenshot des Ozempic-Koks-Kommentars sowie einen Screenshots des Verfassers dieser Worte beigefügt. Auch ihre Antwort an den Instagram-Nutzer ist zu lesen: „Wieso folgst du mir?“ Darauf folgen vier weinende Emojs.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was Lizzo jetzt macht

Die Musikerin verkündete erst vor Kurzem, dass sie sich mehr auf sich und ihre Gesundheit konzentrieren wolle. Sie habe sich sogar eine einjährige Pause verordnet. Lizzo hatte sich kürzlich auf Bali niedergelassen und von dort aus teilte sie auch ein Video, in dem sie im strömenden Regen Stretching-Übungen im schwarzen Einteiler machte und dazu verlauten ließ: „Ich nehme mir ein Gap Year und schütze meinen inneren Frieden“.

Die Auszeitankündigung folgte, nachdem die 36-Jährige bereits mehrfach angesagt hatte, sich verstärkt aus der Musikbranche zurückziehen zu wollen. Im März 2024 erklärte sie, dass sie „aufhören“ wolle, nachdem sie im Internet heftiger Kritik ausgesetzt war. Damals schrieb sie: „Ich fange an, zu fühlen, dass die Welt mich nicht mehr will. Ich kämpfe ständig gegen Lügen an, die über mich verbreitet werden, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen … Ich werde ständig zum Ziel von Spott gemacht, nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe.“

Kurz darauf stellte Lizzo klar, dass sie nicht die Musik aufgeben wolle. „Ich höre nicht auf, Musik zu machen und Menschen zu verbinden“, betonte sie. „Was ich aufgeben werde, ist die Aufmerksamkeit auf negative Energie. Die Freude an meinem Leben, die Musik und die Verbindung zu den Menschen werde ich nicht aufgeben.“

Lizzos juristischen Probleme

Diese Botschaften kamen nach dem Abblitzen ihrer Bitte, eine bevorstehende Klage wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung fallen zu lassen. Im August 2023 war sie beschuldigt worden, ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen und sexuelle Belästigung in einem Stripclub in Amsterdam ermöglicht zu haben. Die US-Amerikanerin wies die Vorwürfe als „falsch“ zurück. In den folgenden Monaten wurden zusätzliche Klagen von ehemaligen Tänzern und einem früheren Friseur von Lizzo eingereicht, die im Folgenden vor Gericht verhandelt werden müssen.

Im August 2023 reichten drei ehemalige Tour-Tänzer:innen eine Klage gegen Lizzo ein, in der sie sexuelle Übergriffe und feindliche Arbeitsbedingungen anprangerten. Lizzo bezeichnete die Vorwürfe als „sensationalisierte Geschichten“. Im März 2024 stellte man die Klage ein, während die Berufungen geprüft wurden.