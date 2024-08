Lizzo kündigt einjährige Pause an und sucht Ruhe auf Bali

Lizzo nimmt eine Auszeit, um nach Phase öffentlicher Kritik & rechtlicher Probleme ihren inneren Frieden zu finden.

Lizzo hat in einem Instagram-Post bekannt gegeben, dass sie eine einjährige Pause einlegen wird.

Die Sängerin hat sich kürzlich auf Bali niedergelassen, und es scheint, als ob sie ihre Zeit dort länger genießen möchte als ursprünglich geplant.

Alles für den inneren Frieden

Zu einem Video, in dem sie im strömenden Regen Stretching-Übungen im schwarzen Einteiler macht, vermeldet Lizzo in der Beitragscaption: „Ich nehme mir ein Gap Year und schütze meinen inneren Frieden“.

Die Auszeitsankündigung folgt, nachdem die 36-Jährige bereits mehrfach angesagt hatte, sich verstärkt aus der Musikbranche zurückziehen zu wollen. Im März 2024 erklärte sie, dass sie „aufhören“ wolle, nachdem sie im Internet heftiger Kritik ausgesetzt war. Damals schrieb sie: „Ich fange an, zu fühlen, dass die Welt mich nicht mehr will. Ich kämpfe ständig gegen Lügen an, die über mich verbreitet werden, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen … Ich werde ständig zum Ziel von Spott gemacht, nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe.“

Kurz darauf stellte Lizzo klar, dass sie nicht die Musik aufgeben wolle. „Ich höre nicht auf, Musik zu machen und Menschen zu verbinden“, betonte sie. „Was ich aufgeben werde, ist die Aufmerksamkeit auf negative Energie. Die Freude an meinem Leben, die Musik und die Verbindung zu den Menschen werde ich nicht aufgeben.“

Lizzos juristischen Probleme

Diese Botschaften kamen nach dem Abblitzen ihrer Bitte, eine bevorstehende Klage wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung fallen zu lassen. Im August 2023 war sie beschuldigt worden, ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen und sexuelle Belästigung in einem Stripclub in Amsterdam ermöglicht zu haben. Die US-Amerikanerin wies die Vorwürfe als „falsch“ zurück. In den folgenden Monaten wurden zusätzliche Klagen von ehemaligen Tänzern und einem früheren Friseur von Lizzo eingereicht, die im Folgenden vor Gericht verhandelt werden müssen.

Im August 2023 reichten drei ehemalige Tour-Tänzer:innen eine Klage gegen Lizzo ein, in der sie sexuelle Übergriffe und feindliche Arbeitsbedingungen anprangerten. Lizzo bezeichnete die Vorwürfe als „sensationalisierte Geschichten“. Im März 2024 stellte man die Klage ein, während die Berufungen geprüft wurden.

Bali, Bikinis und persönliche Fortschritte

Während ihres Aufenthalts auf Bali gibt Lizzo ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben. In einem Instagram-Post zeigte sie sich in ihrem Ferienhaus und im Pool und scherzte darüber, dass sie „leider viel zu viele Bikini-Bilder posten“ werde. In einer Instagram-Story teilte sie außerdem ein Fitness-Video, das sie beim Seilspringen auf ihrem Balkon in den Fokus stellte.

Im Mai diesen Jahres hatte Lizzo über ihre mentale Gesundheit berichtet: „Ich bin so glücklich wie seit zehn Monaten nicht mehr. Das Seltsame an Depressionen ist, dass man nicht weiß, dass man in ihnen steckt, bis man wieder draußen ist. Ich bin auf keinen Fall so sorglos wie früher, aber die dunkle Wolke, die mich jeden Tag verfolgt hat, beginnt endlich zu verschwinden. Mein Lächeln erreicht wieder meine Augen, und das ist ein Gewinn.“