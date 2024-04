Lizzo will doch weiter Musik machen

Ihr „Auf diesen Scheiß habe ich keine Lust, Ich bin raus“-Statement habe man nur falsch gedeutet.

Nachdem ihr Instagram-Statement vom 31. März nahelegte, dass Lizzo aufgrund der Kritik an ihrer Person ihre Karriere beenden wolle, stellt sie nun via Social Media klar: Sie will weiterhin Musik machen.

Statement falsch interpretiert

Die 35-Jährige führt in einem Instagram-Video aus, dass ihre letzte Erklärung lediglich falsch interpretiert wurde. Sie wolle vielmehr aufhören damit, sich um die öffentliche Kritik zu scheren.

„Ich wollte dieses Video machen, weil ich einfach klarstellen muss, dass ich, wenn ich sage ‚Ich höre auf‘, damit meine, dass ich aufhöre, negativer Energie Aufmerksamkeit zu schenken“, erklärt sie auf Instagram. Und weiter: „Was ich nicht aufgeben werde, ist die Freude an meinem Leben, die darin besteht, Musik zu machen und mit Menschen in Kontakt zu treten. Und ich weiß, dass ich nicht allein bin. Ich bin auf keinen Fall die einzige Person, die diese negative Stimme erlebt, die lauter ist als die positive.“

Ihr Ziel sei es außerdem, andere Menschen dazu zu inspirieren, negatives Feedback zu ignorieren.

Hier zu Lizzos Video:

„Wenn ich nur einer Person die Inspiration oder Motivation geben kann, für sich selbst einzustehen und zu sagen, dass sie aufhört, negative Menschen und negative Kommentare gewinnen zu lassen, dann habe ich mehr erreicht, als ich mir erhoffen konnte“, so Lizzo. Sie werde zudem weiter nach vorne gehen und sie selbst bleiben.

„Auf diesen Scheiß habe ich keine Lust“

In dem Clip vom 31. März erzählte Lizzo, dass sie müde davon sei, sich von allen Menschen in ihrem Leben und im Internet herumkommandieren zu lassen. Eigentlich wolle sie nur Musik machen und die Menschen verbinden, doch die Sängerin habe langsam „das Gefühl, dass die Welt mich nicht haben will“. Und: „Auf diesen Scheiß habe ich keine Lust, Ich bin raus“, ließ sie ihre Follower:innen wissen. Einige Stunden später promotete Lizzo dann ihre Shapewear-Linie Yitty mit einem neuen Video und Bild.