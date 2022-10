Lizzo kündigt Europa-Tournee 2023 an – hier die Deutschland-Termine

Lizzo hat neue Termine ihrer „The Special“-Tour angekündigt. Im Anschluss an ihre Nordamerika-Tour will sie 2023 15 Konzerte in Europa geben, darunter drei in Deutschland und eines in der Schweiz.

Lizzo auf Europatour 2023 – hier die Konzerttermine in Deutschland und der Schweiz:

20.02.2023 Hamburg, Barclays Arena

27.02.2023 Köln, Lanxess Arena

28.02.2023 Berlin, Mercedes-Benz Arena

03.03.2023 Zürich, Hallenstadion

Weitere Shows sollen unter anderem in Oslo, Kopenhagen, Amsterdam, Mailand, Paris und London stattfinden. Der Vorverkauf beginnt am 7. Oktober um 12 Uhr, ein Presale bereits am 5. Oktober. Tickets und weitere Informationen gibt es unter anderem beim Veranstalter.

Die Details zum Kartenvorverkauf:

DEUTSCHLAND:

PayPal Prio Tickets:

Mi., 05.10.2022, 12:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypal

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 05.10.2022, 12:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 06.10.2022, 12:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

SCHWEIZ:

Raiffeisen Presale:

Mi., 05.10.2022, 12:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

Mi., 05.10.2022, 12:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

Popstar Lizzo hat im Juli 2022 ihr zweites Album SPECIAL veröffentlicht. Sie wurde mehrfach für einen Grammy nominiert und durch die RIAA mit Platin ausgezeichnet. Sie gewann einen „Video for Good Award“ bei den VMAs 2022 für „About Damn Time“ und erreichte mit der Single Platz 1 der Billboard Hot 100 Charts. Zudem zierte sie den Titel unserer Musikexpress-Ausgabe 07/2022.