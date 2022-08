„Lock&Key“: Madonnas Tochter Lola veröffentlicht ihre erste Single

Madonnas Tochter Lourdes „Lola“ Leon veröffentlichte am 24. August ihren ersten Song „Lock&Key“ unter dem Künstlernamen Lolahol. Sie produzierte die Debütsingle gemeinsam mit der Sängerin und Produzentin Alexandra Drewchin aka Eartheater, die den Track über ihr Label Chemical X Records herausbrachte.

„Lock&Key“ ist von einem sanften Gesang, glasigen Synthesizern und elektronischen Beats geprägt. Parallel zum Release veröffentlichte Lola den Track zusammen mit einem Musikvideo, das ebenfalls von Eartheater gedreht wurde.

Im Oktober sagte das 25-jährige Model und Tänzerin in einem Gespräch mit der Familienfreundin Debi Mazar, dass ihre kreativen Werke spontan entstünden. „Ich war schon immer ein großer House- und Techno-Fan, schon seit ich jung war. Ich habe kein bestimmtes Ziel. Das sollte ich wahrscheinlich. Ich habe einen sehr ausgeprägten Sinn für Stil, und ich interessiere mich für Ästhetik, also lasse ich all diese Teile von mir gerne in meine Projekte einfließen“, so Lola.

Nur Sängerin, keine Schauspielerin

Außerdem offenbarte sie, dass sie sich eher als Sängerin sehe und sich aktuell keine Karriere als Schauspielerin vorstellen könne. „Ich weiß noch nicht, was ich von der Schauspielerei halte. Ich denke, es geht darum, eine Rolle zu finden, die nicht zu weit von dem entfernt ist, was ich bereits bin. Ehrlich gesagt nerven mich Schauspieler wirklich und ich kann nicht in ihrer Nähe sein. Was die Musik angeht, kann ich singen. Ich mache mir nichts daraus. Vielleicht ist es zu nah an meinem Zuhause“, fügte sie in dem Gespräch hinzu.

Madonna feiert 50 Nummer-Eins-Hits

Madonna veröffentlichte währenddessen das Remix-Album FINALLY ENOUGH LOVE: 50 NUMBER ONES, eine Sammlung von 50 Songs, die als Nummer-Eins-Singles in den US Billboard Dance Club Songs Charts vertreten sind. Die Platte erschien am 19. August. Zur Release-Feier veranstaltete sie eine Rollerdisco in New York City. Als DJ beauftragte sie den Schlagzeuger und Hip-Hop-Produzenten Questlove, der neben Madonna-Hits auch andere Disco-Klassiker auflegte.

Seht hier das Musikvideo zu Lolas Single „Lock&Key“: