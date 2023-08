Lollapalooza 2023 in Berlin: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Wetter

Good News: Am Festivalwochenende soll die Sonne scheinen. Packt Sonnencreme und Bucket Hat ein.

Das Lollapalooza Festival in Berlin geht in die siebte Runde: Es findet dieses Jahr am 9. und 10. September 2023 statt, auf dem Gelände des Olympiastadions und des Olympiaparks Berlin. Dabei sind unter anderem: Mumford & Sons, David Guetta, Aurora, Lilly Palmer und Wa22ermann.

Öffnungszeiten

Für das Gelände: Samstag, 10-1 Uhr, Sonntag 10-0 Uhr.

Einlass: Samstag und Sonntag: 10-22 Uhr.

Tickets: Alles Wissenswerte

Für das Festival gibt es noch Tickets. Über Ticketmaster einerseits ab einem Preis von 400 Euro, wer ein „Travelpackage“-Ticket erstehen möchte, in dem Übernachtung in einem Hotel und viele weitere Bequemlichkeiten enthalten sind. Aber anderseits gibt es auch noch „normale“ Karten – etwa ein 2-Tages-Tix für 199 Euro, 2-Tages-Teen-Tix für 129 Euro und Tages-Tickets für Samstag und Sonntag um 115 Euro. Auch gibt es 5-Friends-Tickets für je 195 Euro pro Person.

Wer gerne als VIP zum Festival gehen möchte, kann dies für 349 Euro tun.

Personalisierte Tickets

Auf seiner Website (unter den FAQ) warnt das Lollapalooza jedoch, dass die Karten nur personalisiert als „Mobile Ticket“ verfügbar sind: „Da in den letzten Jahren vermehrt Ticketfälschungen im Umlauf waren, und auf dem Schwarzmarkt Tickets zu erhöhten Preisen verkauft wurden, arbeiten wir mit personalisierten Tickets.“

Tickets für mehrere Personen

Sofern Tickets für mehrere Personen gekauft worden sind, finden die Festivalgänger:innen diese zuerst im Ticketmaster-Konto. Damit jede:r Festivalbesucher:in Zutritt zum Festivalgelände erhält, muss jedes Ticket der einzelnen Person über den Ticket-Transfer weitergegeben werden.

Auch hier warnt das Festival: „Bitte beachte, dass die Möglichkeit deine Tickets zu transferieren am Samstag, den 09.09.23 um 9 Uhr endet. Alle übertragenen Tickets müssen vorher von den Empfängern akzeptiert werden!“

Line-up

Mumford & Sons, David Guetta, Aurora, Lilly Palmer, Wa22ermann und viele weitere Acts wurden für das Lollapalooza in Berlin angekündigt. Das gesamte Line-up könnt ihr hier einsehen.

Wetter

Festivalbesucher:innen haben Glück: Am 9. und 10. September soll in Berlin die Sonne scheinen und es werden 27 Grad und überhaupt kein Regen erwartet.

Anfahrt

Die Adresse des Festivals: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, parkt am besten auf Parkplätzen an den nahegelegenen S- und U-Bahnstationen und fährt die letzten Kilometer mit der Bahn.

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit der U-Bahnlinie U2 ist der U-Bahnhof Olympia-Stadion zu erreichen. Von dort aus ist es ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500m, Eingang Südtor: 870m).

Durchschnittliche Fahrdauer:

• zwei Minuten vom U-Bahnhof Ruhleben

• 13 Minuten vom U-Bahnhof Zoologischer Garten

• 25 Minuten vom U-Bahnhof Potsdamer Platz

• 36 Minuten vom U-Bahnhof Alexanderplatz

Mit den S-Bahnlinien S3 und S9 erreicht ihr den S-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250m).

Durchschnittliche Fahrdauer:

• sieben Minuten vom S-Bahnhof Spandau

• 14 Minuten vom S-Bahnhof Zoologischer Garten

• 23 Minuten vom S-Bahnhof Friedrichstraße

• 26 Minuten vom S-Bahnhof Alexanderplatz

Mit dem Buslinien M49 und 218 erreicht ihr die Haltestelle Flatowallee. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion. Mit der Buslinie 104 kommt ihr bis zum U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort aus könnt ihr entweder direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U2 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Anfahrt mit dem Auto:

Aus Richtung Hamburg/Rostock:*

• Stadtring Richtung Charlottenburg (A100)

• Ausfahrt Kaiserdamm Süd

• Kaiserdamm entlang über den Theodor-Heuss-Platz, in Richtung Spandau (Heerstraße) immer geradeaus fahren, rechts halten

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

• alternativ: Zufahrt zur Tiefgarage Süd – von Flatowallee links abbiegen; Jesse-Owens-Allee folgen, nach ca. 100 m rechts Zufahrt zur Tiefgarage Süd

Aus Richtung München/Nürnberg, Hannover/Magdeburg, Leipzig:*

• Avus (A115) Richtung Autobahndreieck Funkturm

• Ausfahrt Messedamm (Richtung A100), rechts halten

• an der zweiten Ampel links abbiegen

• rechts in die Jafféstraße bis zur Heerstraße

• links in die Heerstraße abbiegen, rechte Fahrspur

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

Aus Richtung Brandenburger Tor:*

• Straße unter den Linden, Richtung Spandau

• Kaiserdamm entlang über den Theodor-Heuss-Platz, in Richtung Spandau die Heerstraße entlang, dann der Ausschilderung folgen

• immer geradeaus fahren, rechts halten

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

Parkplätze:

Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es eine Vielzahl an öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig) genutzt werden können:

Olympischer Platz (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO4 mit behindertengerechte Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO5 mit behindertengerechte Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Das Festival bietet für die Anfahrt eine eigene Funktion in seiner App: