Berlin Folk Festival 2026: Drugdealer, The Mystery Lights & mehr dabei – ME präsentiert

Drugdealer

Drugdealer  |  Berlin Folk Festival – Debüt 2026: Hier alle Infos

Foto: Melt! Booking. Promo. All rights reserved.
MUSIKEXPRESS präsentiert das Festival, das am 14. März 2026 in Berlin an den Start gehen wird. Hier die Infos im Überblick.

Die ersten neun Acts für das Debüt des Berlin Folk Festivals stehen jetzt fest: Drugdealer, The Mystery Lights und Suzan Köcher’s Suprafon sind im Frühjahr 2026 mit dabei. Der Event findet am 14. März 2026 ab 15 Uhr im Festsaal Kreuzberg statt – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Das hat das Berlin Folk Festival den Besucher:innen zu bieten

Die erste Ausgabe des Berlin Folk Festivals hat als Headliner Drugdealer zu bieten und insgesamt treten am Samstag, 14. März, 15 Künstler:innen auf zwei verschiedenen Bühnen auf.

Neben dem abwechslungsreichen Line-up sorgen die Veranstaltenden für interaktive Side Quests für das Publikum. Die angebotenen Aktivitäten reichen von gemeinschaftlichen Kunststationen über Fotokabinen bis hin zur Verpflegung durch diverse Food Trucks.

Erste Runde Berlin Folk Festivals – diese Acts sind mit dabei:

  • Drugdealer
  • The Mystery Lights
  • Suzan Köcher’s Suprafon
  • Triptides
  • Sam Blasucci
  • Joan Shelley
  • June Carousel
  • Floral Image
  • Espuma

… das Line-up ist noch nicht komplett – weitere Artists folgen!

So kommt ihr an Tickets

Die Karten für die eintägige Veranstaltung sind auf der Website des Berlin Folk Festivals sowie auf der Seite des Festsaals Kreuzberg erhältlich. Die Early-Bird-Tickets sind bereits vergriffen. General-Admisson-Karten gibt es in der Ausführung „early“ für 48,00 Euro und als „Tier 1“ für 58,00 Euro.

Mit jedem Ticketkauf wird die Wohltätigkeitsorganisation „Give Something Back To Berlin“ unterstützt. Diese bringt Migrant:innen, Flüchtlinge und Einheimische kostenlose Musik-, Kunst-, Koch- und Sprachworkshops näher.

Kim Heuck schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

