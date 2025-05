Billie Eilish live in Köln: Tickets, Zeiten, Setlist & Anfahrt

Billie Eilish spielt am 30. Mai ihr zweites Konzert in der Kölner Lanxess-Arena im Rahmen ihrer aktuellen „Hit Me Hard And Soft“-Tour. In der vorherigen Nacht spielte sie schon eine restlos ausverkaufte Show vor 18.000 Fans. Hier findet ihr alle Informationen zum anstehenden Gig.

Zeiten

Für Billie Eilish in der Lanxess-Arena startet der Einlass bereits um 17:30 Uhr, offizieller Showbeginn ist um 20:00 Uhr. Wie bei den vorherigen Konzerten der Sängerin ist mit längeren Warteschlangen zu rechnen. Wie „Express“ berichtet, warten zahlreiche Fans schon seit Anfang der Woche vor der Arena, um möglichst gute Stehplätze zu bekommen. Das Veranstaltungshaus ließ jedoch über die Website mitteilen, dass der „frühzeitige Aufenthalt an der Venue nicht gerne gesehen ist“. Ein Wartebereich soll aber gegen 12:00 Uhr öffnen, und wer sich beim offiziellen Numbering einreihen möchte, kann sich ab 06:00 Uhr die Nummer am Eingang Nord abholen.

Tickets

Das Konzert ist offiziell ausverkauft. Restkarten oder Karten im Fan-Sale könnten kurzfristig über Plattformen wie Eventim oder Ticketmaster erhältlich sein. Vom Kauf über dubiose Drittanbieter können wir nur abraten.

Support bei Billie Eilish in Köln

Als Support wurde Tom Odell angekündigt. Der Musiker begleitete Eilish schon bei den vorherigen Konzerten und spielte Songs wie „Black Friday“ oder „Another Love“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billie Eilish in der Lanxess-Arena: Das ist die Venue-Adresse

Das Konzert von Billie Eilish findet in der Lanxess-Arena statt. Die Adresse lautet: Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln.

Anfahrt

Für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

In der Nähe der Venue befinden sich die Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS Arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende ÖPNV-Linien können dabei genutzt werden:

Straßenbahn: 1,3,4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250, 260

S-Bahn: S6, S11, S12, S13

Zusätzlich gibt es eine direkte Anbindung an den DB-Fernverkehr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Für die Anreise mit dem Auto:

Die Lanxess-Arena befindet sich im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz und ist daher über die B 55 in Richtung Köln-Zentrum und die A 559 in Richtung Köln-Deutz zu erreichen. Direkt an der Arena befinden sich außerdem zahlreiche Parkplätze (P1 bis P4) sowie das Parkhaus der KölnArcaden.

Setlist

Dank „Setlist.fm“ kann man die mögliche Setlist für die zweite „Hit Me Hard and Soft“-Show von Billie Eilish in Köln bereits erahnen. In der Nacht zuvor sowie in anderen europäischen Städten waren folgende Songs zu hören:

CHIHIRO

LUNCH

NDA

Therefore I Am

WILDFLOWER

when the party’s over

THE DINER

ilomilo

bad guy

THE GREATEST

Your Power (Acoustic)

SKINNY

TV (Acoustic)

BITTERSUITE

bury a friend

Oxytocin

Guess (Charli xcx cover)

everything i wanted

BLUE (True Blue Version)

lovely / BLUE / ocean eyes

L’AMOUR DE MA VIE

What Was I Made For?

Happier Than Ever

BIRDS OF A FEATHER

BLUE (Born Blue Version)