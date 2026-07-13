Lollapalooza Berlin 2026: Tickets, Line-Up, Anfahrt & Wetter

Am 18. und 19. Juli spielen Zara Larsson, Pitbull und Lorde beim Lollapalooza Berlin: Alle Infos zu Line-Up, Tickets, Anfahrt und Wetter im Überblick.

Das Lollapalooza Berlin erstrahlt 2026 mit einem Line-Up aus den größten Trends und den vielversprechendsten Newcomer:innen. Am 18. und 19. Juli findet im Olympiastadion und Olympiapark Berlin das Festival statt, das die angesagtesten Namen der Pop-Welt vereint – von Zara Larsson über Pitbull bis hin zu Lorde und Zartmann.

Hier finden sich alle Infos zum Festival – ob es noch Tickets gibt, das Line-Up, die Anfahrt und das Wetter.

Tickets

Es gibt sie noch: Tickets für das Wochenende kosten 219 Euro und bescheren Eintritt zu allen Acts, Bühnen und Programmpunkten. Wer sich nur einen der beiden Tage geben will, kann am Samstag (18. Juli) für 134 Euro und am Sonntag (19. Juli) für 124 Euro aufs Gelände kommen.

Line-Up

Hier eine Auswahl der Acts aus dem Line-Up und auf welcher Bühne ihr sie findet:

Samstag, 18. Juli:

Essence Stage: Baran Kok, Tom Odell, Zara Larsson, Pitbull

Baran Kok, Tom Odell, Zara Larsson, Pitbull TK Maxx Stage: Jolle, Makko, Lily Allen, Ayliva

Jolle, Makko, Lily Allen, Ayliva Perrys Stage: Victor Ruiz, Korolova, Artbat

Victor Ruiz, Korolova, Artbat New Horizon Stage: Fuju, panicbaby, Nieve Ella, James Marriott

Sonntag, 19. Juli:

Essence Stage: Self Esteem, Zartmann, Teddy Swims, Lewis Capaldi

Self Esteem, Zartmann, Teddy Swims, Lewis Capaldi TK Maxx Stage: Alessi Rose, Noga Erez, Anitta, Lorde

Alessi Rose, Noga Erez, Anitta, Lorde Perrys Stage: Anna, Boys Noize, Funk Tribu

Anna, Boys Noize, Funk Tribu New Horizon Stage: Pia Klein, The Snuts, Sofia Camara, Don West

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Öffnungszeiten

Das Lollapalooza ist ein Zwei-Tagesfestival, bei dem es keine Camping-Möglichkeiten gibt. Das Gelände öffnet an beiden Tagen um 11 Uhr und schließt am ersten Abend um 1 Uhr sowie am Sonntag um 12 Uhr nachts.

Anfahrt

Da sich das Lollapalooza als autofreies Festival bewirbt, appellieren die Veranstalter:innen für eine Anreise mit Bus, Bahn oder dem Fahrrad.

Das Gelände am Olympiapark ist mit der U-Bahnlinie U2 erreichbar, die bis zum Olympiastadion fährt. Von dort aus erhält man durch den Eingang Osttor oder Südtor Zutritt zum Olympiapark. Zusätzlich fahren die S-Bahnen S3 und S9 die Haltestelle Olympiastadion an. Auch hier sind der Ost- und der Südeingang am nächsten. Die Busverbindung wird durch die Linien M49 und 218 garantiert, sie halten an der Flatowallee. Der Bus 143 stoppt außerdem am Bahnhof Neu-Westend, von dort aus geht es zu Fuß zum Gelände oder weiter mit der U2 bis zum Olympiastadion.

Wer von außerhalb Berlins anreist, kommt mit dem Fernverkehr bis zum Hauptbahnhof und dann per S-Bahn S3 oder S9 in Richtung Spandau zum Lollapalooza. Für den deutschlandweiten Fernverkehr gibt es 15 Prozent Rabatt mit dem Festivalticket – zusätzlich zum Bahncard-Rabatt.

Zusatz-Infos

Auf das Gelände dürfen kein Essen und keine Getränke mitgenommen werden. Im Olympiapark finden sich jedoch zahlreiche Stände fürs leibliche Wohl sowie gratis Trinkwasserstationen. Faltbare Flaschen bis zu 0,5 Liter dürfen mitgebracht und dort aufgefüllt werden.

Das Lollapalooza ist cashless. Statt mit Bargeld zahlt ihr mit eurem Festivalbändchen: Auf einen Chip ladet ihr online oder vor Ort ein Guthaben. Diesen haltet ihr dann einfach an den Catering-Kassen vor. Alles, was am Ende an Geld übrig bleibt, könnt ihr euch innerhalb von vier Wochen online zurückholen – oder später eine Mail an cashless@lollapaloozade.com schreiben.

Wetter

Am Samstag soll das Wetter bis zu 26 Grad warm werden und abends auf bis zu 19 Grad abfallen. Ab 17 Uhr soll es leicht regnen. Am Sonntag ist es minimal kühler mit 24 Grad, die um Mitternacht auf 18 Grad sinken sollen.

Auch am zweiten Tag können die Abendstunden von etwas Niederschlag durchzogen sein, der Wetterbericht prognostiziert leichten Regen ab 20 Uhr.