Lorde blickt auf PURE HEROINE zurück und findet sie immer noch „süß“

Vor mittlerweile zehn Jahren erschien das Debütalbum PURE HEROINE von Lorde. Zum runden Jubiläum erinnert sich die neuseeländische Sängerin nun in einem Newsletter zurück an die Zeit und teilt mit, was sie inzwischen über das Werk denkt.

„Vieles ist nach zehn Jahren nicht mehr gut. Aber ich bin immer noch total berührt von dieser süßen Platte. Ich habe großen Respekt vor der Vision des Kleinen, die sie gemacht hat“, heißt es in der Nachricht an ihre Fans.

Zum Entstehungsprozess ihres Erstlings lässt Lorde verlauten: „Ich fing an, Gras zu rauchen, was mir ein tieferes Verständnis für Sinnesfreuden vermittelte und mir erlaubte, meine Welt als ein mögliches Kunstwerk zu sehen. Ich machte lange Spaziergänge in der Nachbarschaft und begann die Dinge um mich herum […] zu mythologisieren und daraus die Motive zu entwickeln, die zu Pure Heroine werden sollten.“

Außerdem spricht Lorde dem neuseeländischen Musikproduzenten Joel Little ihren besonderen Dank aus. Er schrieb und produzierte damals mit ihr gemeinsam alle Songs. Sie habe es immer zu schätzen gewusst, dass er sie nie von oben herab behandelt hätte. Zu dem Zeitpunkt der Albumaufnahme war Lorde 15 Jahre und meint dazu, dass es für sie als Teenagerin mit einigen Erwachsenen gar nicht mal leicht gewesen wäre.

PURE HEROINE wurde am 27. September 2013 veröffentlicht. Speziell die Single „Royals“ sollte ihrer Karriere Aufschwung geben. Mit dem Track landete Lorde ganze 107 Wochen lang in den Charts und blieb neun Wochen auf Platz eins der Billboard 100. Und 2014 erhielt sie für „Royals“ dann einen Grammy für den „Song of the Year“. Die 26-Jährige erinnert sich heute: „In dieser Phase fühlte es sich an, als ob ich alles mit links geschafft hätte. Jede Woche war die aufregendste Woche meines ganzen Lebens. […] Ich hatte null kulturellen Kontext, hatte keine Ahnung, ob ein Interview oder eine Fernsehshow groß oder klein war, und so bin ich durch alles hindurchgerauscht, ohne mich wirklich darum zu scheren.“

Zusätzlich kündigt sie in ihrem Newsletter an, dass zum PURE-HEROINE-Jubiläum einige neue Merchandise-Pieces auf ihrer Website verfügbar seien.