Lorde in emotionaler Mail an Fans: „Ich lebe wieder mit Herzschmerz“

„Ich sitze in der Zeitmaschine & warte darauf, dass sie sich bewegt, aber sie ist noch nicht erfunden worden.“

In ihrem aktuellen Newsletter zeigt sich Lorde ganz persönlich und öffnet sich gegenüber ihren Fans. Sie schreibt über ihren Gesundheitszustand, das Alleinsein und ihren Umgang mit Schmerz. Seit Mai 2023 lebt und arbeitet die „Royals“-Sängerin in London. „Die Dinge fühlen sich hier klar an“, erklärt Lorde in ihrem Schreiben. „Ich habe nicht viele Freunde gesehen; meistens bin ich mit meinen Gedanken allein.“ Dennoch hat die Neuseeländerin Heimweh: „Ich fange an, meine Freunde und Familie zu vermissen, wie ein Vitamin, an dem es mir mangelt.“

Noch mehr Einblick in ihr Gefühlsleben gibt die Sängerin im zweiten Teil der Nachricht. Ihr Herzschmerz sei diesmal „anders und doch dasselbe“. Und weiter: „Ich habe die ganze Zeit Schmerzen. Ich vergesse warum und erinnere mich dann“, beschreibt Lorde ihren Zustand. Die 26-Jährige gesteht sich aber auch ein: „Ich versuche nicht, mich vor dem Schmerz zu verstecken, ich verstehe jetzt, dass Schmerz nichts ist, wovor man sich verstecken muss, dass es tatsächlich eine große Schönheit ist, sich mit ihm zu bewegen. Aber manchmal bin ich es leid, mit mir selbst zu sein.“

Es scheint, als würde die Sängerin die Trennung von ihrem langjährigen Freund Justin Warren bestätigen. Zuletzt sah man Lorde zusammen mit dem Musikmanager im Mai 2023. Gerüchte einer Verlobung machten die Runde, wurden allerdings nie bestätigt.

Der Versuch ihre „Endorphine zu manipulieren“ und dadurch „das süße Glück des Ostermorgens zurückzubringen“, indem sie Schokolade isst, würde nicht funktionieren. Die Künstlerin veranschaulicht ihr Empfinden mit einer Metapher: „Ich sitze in der Zeitmaschine und warte darauf, dass sie sich bewegt, aber sie ist noch nicht erfunden worden.“

Neben ihrem mentalen Zustand, würde auch ihr Körper verrückt spielen. Ihr Darm würde nicht funktionieren, ihre Haut würde immer schlechter und sie sei häufig krank. „Ich habe Anfang des Jahres gemerkt, dass es mir schwerfällt, auf meinen Körper zu hören, das habe ich nie richtig gelernt“, meint die Sängerin. Sie habe außerdem aufgehört die „kleine gelbe Pille“ zu nehmen, die sie seit ihrem 15. Lebensjahr jeden Morgen einnahm. Zwar bestätigt sie nicht, worauf sie sich bezieht, es könnte sich aber um ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum handeln.

Trotz des Schmerzes würde ihr die Musik besonders gut tun und sie beschreibt die Songs, die sie derzeit schreibt, als „Zaubersprüche“. „Ein Zauber, um etwas loszulassen, ein Zauber, um eine Tür zu öffnen“, schreibt sie. „Jedes Mal, wenn ich etwas so in Worte fasse, wie ich es sehe, es mit der richtigen Musik unterlege, löst sich ein Knoten in mir. Aber es tut auch weh, sich den Knoten zu stellen.“

Zum Abschluss ihrer Mail bittet Lorde ihre Fans darum, sich keine Sorgen um sie zu machen. „Ich lache immer noch jeden Tag, es bewegt sich alles, auch wenn es langsam geht. Ich habe die Mission angenommen – ich muss mich selbst erholen.“

Im August 2023 zeigte Lorde eine neue Version ihrer „Night Vision“-Show bei dem Boardmasters Festival und performte zwei neue Songs. Die Sängerin trat im Sommer außerdem auf zwei europäischen Festivals auf – darunter das ungarische Sziget Festival und Øya in Norwegen. Ihr drittes Studioalbum SOLAR POWER erschien im Jahr 2021.