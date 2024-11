The Murder Capital: Neues Album im Februar und Tour im Mai

Am 21. Februar wird ihre dritte Platte erscheinen. Der Titel: BLINDNESS. Hier alle Infos zu LP und Tourdaten.

The Murder Capital konnten sich in den vergangenen Jahren solide in der Postpunk-Welt etablieren. Und wir schrieben zu ihrer 2023er LP, GIGI’S RECOVERY, dass sie es schaffen würden, dem Grau ihrer Heimat Dublin ein Funkeln zu verleihen. Umso spannender ist es nun zu sehen, was die Gruppe als nächsten Schritt wagt. Einige Eckdaten zu ihrem neuen kreativen Schaffen gibt es bereits.

Alles, was es jetzt zu wissen gibt

BLINDNESS wird das dritte Album der Band heißen und am 21. Februar 2025 herauskommen. Erneut wurde es zusammen mit dem Produzenten John Congleton aufgenommen. Der Plan dazu: Schnelle Sessions, um die Energie und das Gefühl des Moments zu bewahren. Sänger James McGovern dazu: „Er wollte, dass wir keine Demos machen oder Spuren übereinander legen, sondern einfach alles per Telefon aufnehmen. Als wir dann ins Studio kamen, war kein Song von dem, was er sein sollte, erdrückt, sondern es ging darum, was aus dem Lied werden könnte.“

Zu BLINDNESS erklärt er weiterhin via Pressemitteilung: „Da ist das, was vor uns liegt, in unserem unmittelbaren Blickfeld. Es gibt die Dinge, die wir anfassen können, die Liebe, die wir spüren können. Und dann gibt es noch alles andere. BLINDNESS ist der verzerrte Glaube. Das, was hinter uns ist. Das Abgeschiedene. Die Liebe aus der Ferne. Verleugneter Glaube. Verzerrter Patriotismus. Das verblassende Gesicht der Momente in der Rückansicht. Die Blindheit bringt alles in den Fokus.“

Zwei Tracks vom Werk gibt es schon zu hören: „Can’t Pretend To Know“ und ganz neu „Words Lost Meaning“. Zu letzterem heißt es von McGovern: Es „ist der Ort, an dem die Liebe stirbt. Wenn die Worte „Ich liebe dich“ ohne Gedanken, ohne Gefühl verwendet werden, sogar als Mittel zum Abschluss eines Gesprächs, werden sie schal und diffus. Keine Worte bedeuten mehr als diese drei zusammen.“

Hier reinhören:

Tourdaten

The Murder Capital haben vor, Deutschland im kommenden Jahr einen Besuch abzustatten. Für drei Gigs machen sie bei uns Halt. Und zwar angefangen am 8. Mai in München, zwei Tage später steht Berlin auf dem Plan und der Deutschlandtourabschluss findet am 11. Mai in Köln statt.

Alle Konzerttermine von The Murder Capital im Überblick: