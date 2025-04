Lorde meldet sich mit „What Was That“ mitsamt Musikvideo zurück

Es ist die „erste größere Veröffentlichung seit fast vier Jahren“ heißt es in der Pressemitteilung zu der neuen Single von Lorde. Und dennoch fügt sich der Track „What Was That“ ganz natürlich an das Oeuvre von der 28-jährigen Neuseeländerin ein.

Alles zum Musikvideo

Zu dem rund dreieinhalb minütigen Stück hat die Musikerin auch direkt ein Musikvideo veröffentlicht. Dabei ist sie beim schwungvollen Laufen durch New York City zu sehen – bis sie schließlich im Halbdunkeln am Washington Square Park angelangt, wo sie das Finale der Single-Auskopplung vor zahlreichen Leuten live performt.

Tatsächlich hatte Lorde zuvor mit einer kryptischen Nachricht ihre Follower:innen dazu aufgerufen, zu einer bestimmten Uhrzeit am 22. April in ebendiesem Park aufzukreuzen. Und zum besagten Zeitpunkt lieferte sie den Anwesenden dann einen Pop-up-Auftritt. Das Chaos an der Geschichte: Unerwarteterweise griff wohl die Polizei ein, sie wollte die Zusammenkunft von Lorde-Fans vorzeitig beenden.

Seht hier den Clip zu „What Was That“:

Sneak Peak gab es schon vor Wochen

Einen Teaser zu „What Was That“ konnte man schon auf TikTok hören, dort teilte Lorde am 9. April einen Mini-Ausschnitt, in dem auch die Lyrics „Since I was 17 / I gave you everything / Now we wake from a dream / Well baby, what was that?“ herauszufiltern waren. Die Fans spekulierten daraufhin wie wild, was auf sie zukommen würde.

Seht hier das Artwork zu ihrer neuen Single:

Wann kommt die vierte Platte von Lorde?

Ob Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, auf den einen neuen Song auch bald ein Album folgen lässt, ist aktuell noch unklar. Ihr immer noch aktuelles drittes Werk, SOLAR POWER, stammt aus dem Jahr 2021. Davor erschienen 2017 MELODRAMA und 2013 ihr Durchbruchsdebüt PURE HEROINE.