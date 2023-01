Luciano veröffentlicht neue Single „On My Way“

Luciano hat seine neue Single „On My Way“ veröffentlicht. Die Single sei ein „stimmungsvoller Rückblick auf die letzten Jahre“ des Rappers aus Berlin, teilte sein Label in einer Pressemitteilung mit.

Der Song erzähle von „Kampf und der Hektik der letzten Jahre“. Der Musiker wolle allerdings auch zeigen, dass es sich lohne, „großen Zielen noch größere Taten folgen zu lassen“.

Mit der Single wurden zusätzliche Termine für sine „Majestic“-Tour bekanntgegeben. Er spielt im März unter anderem in Hannover, Kiel und Leipzig. Zudem kündigte er Auftritte in London, Paris und Istanbul an.

Lucianos Tour-Termine in Deutschland

13.03.2023 Mannheim

17.03.2023 Hannover

18.03.2023 Kiel

20.03.2023 Nürnberg

21.03.2023 Leipzig

Luciano stammt ursprünglich aus dem sächsischen Bautzen, wuchs jedoch in Berlin auf. 2017 veröffentlichte er sein erstes Studioalbum EISKALT. 2022 erschein seine sechste Platte MAJESTIC, die weltweit über 400 Millionen Mal gestreamt wurde. Spotify rankt die Platte als das beliebteste Album in Deutschland. 2021 und 2022 konnte sich das Rapper als der erfolgreichster Streamingkünstler in Deutschland etablieren.