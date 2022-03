Lykke Li kündigt neues Album EYEYE an – neue Single „No Hotel“ hier im Stream

Einen Tag nachdem Lykke Li ihre neue Single „No Hotel“ geteilt hat, kündigt die Sängerin jetzt auch ihr neues Album an. EYEYE, das einfach als ‚eye‘ ausgesprochen wird, soll im Mai erscheinen und wird von Lykke Li in einer Pressemitteilung als „immersives audiovisuelles Album“ beschrieben, für das sie wieder mit ihrem „I Never Learn“-Kollegen Björn Yttling zusammenarbeitete.

Theo Lindquist führte für die visuelle Komponente des Albums Regie und und wurde von Edu Grau auf einem 16-Millimeter-Film aufgenommen. „Wir wollten die Schönheit und Erhabenheit eines dreistündigen europäischen Arthouse-Films einfangen und gleichzeitig etwas schaffen, das in den modernen Medien heimisch ist“, sagte Lykke Li in einem Statement. „Die Absicht ist, die volle Wirkung eines Films in sechzig Sekunden auf einem Telefonbildschirm zu liefern, wo die meisten unserer emotionalen Erfahrungen jetzt ohnehin stattfinden.“

„No Hotel“ ist Lykke Lis erste Veröffentlichung seit zwei Jahren. Hier gibt es den Song im Stream zu hören:

Lykke Lis bisher letztes Studioalbum SO SAD SO SEXY war bereits im Jahr 2018 erschienen, die dazugehörige EP „Still Sad Still Sexy“ folgte 2019. 2020 veröffentlichte sie die schwedischsprachige Single „Bron“ sowie ein Cover von Gloria Gaynors „I Will Survive“. Ihr fünftes Studioalbum EYEYE soll am 20. Mai erscheinen.