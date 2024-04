Macaulay Culkin sollte in Eminems „Stan“-Musikvideo mitspielen

Der Schauspieler lehnte das Angebot jedoch ab.

Devon Sawa ist als fanatischer Eminem-Fan aus dessen Musikvideo für „Stan“ nicht mehr wegzudenken. Im Video imitiert er den Rapper mit gebleichten Haaren und weißem Tanktop und wird seiner Freundin (gespielt von Dido, deren Gesang für den Track gesampelt wurde) gegenüber immer wütender und gewalttätiger.

Doch eigentlich war für die Rolle ein anderer Schauspieler vorgesehen. Macaulay Culkin soll die erste Wahl des Casting-Teams gewesen sein. Doch wie Sawa nun in einem Interview gegenüber „Entertainment Tonight“ sagte, lehnte dieser die Rolle ab.

Begründung unbekannt

Warum Culkin das Angebot ablehnte, kann Sawa nur vermuten. So sagt er im Interview: „Ich glaube, sie wollten ihn, und er war nicht verfügbar, oder wollte es nicht tun, oder was auch immer.“ Ein Grund für die Absage des „Kevin allein zu Haus“-Darstellers könnte außerdem sein, dass er sich 1994 nach dem Film „Richie Rich“ aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen hat. Neun Jahre später erfolgte in „Will & Grace“ zwar sein Comeback, doch Culkin scheint Rollenangebote seitdem nur noch sporadisch anzunehmen. Zuletzt war er 2021 in „American Horror Story“ zu sehen.

Das macht Macaulay Culkin heute

Der einstige Kinderstar konnte nicht an die Triumphe vergangener Tage anknüpfen. Weder seine Auftritte in Filmen wie „Allein mit Dad und Co.“ noch in „Richie Rich“ spielten das ein, was erwartet wurde. Im Jahr 1995 musste er sogar die Nominierung für die „Goldene Himbeere“ als schlechtester Schauspieler hinnehmen. Seit seinem Comeback 2003 spielte Culkin noch in acht Filmen und fünf Serien mit. Sein Auftritt in der zehnten Staffel von „American Horror Story“ war davon der größte Erfolg. 2023 erhielt er einen Stern auf dem „Hollywood Walk Of Fame“.

2013 startete der mittlerweile 43-Jährige mit The Pizza Underground ein Bandprojekt. Es wurden vor allem Klassiker von The Velvet Underground in Pizzasongs umgedichtet. So schrieben sie „I’m Waiting for the Man“ in „I’m Waiting for Delivery Man“ um. „Beginning to See the Light“ bekam den Titel „Beginning to Eat the Slice“. Offizielle Aufnahmen erschienen nie. Die Band scheint seit 2018 nicht mehr aktiv zu sein.

Durch Alkohol- und Drogenexzesse sorgte er lange Zeit für Schlagzeilen. Im Jahr 2004 wurde er wegen Drogenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und danach immer wieder mit Drogenmissbrauch in Verbindung gebracht. Mittlerweile soll sich Culkin allerdings von den Drogen abgewandt haben. In zahlreichen Interviews beteuert er, dass er inzwischen clean sei. Zwar trinke und rauche er noch viel, allerdings habe er den Drogen abgeschworen.

Macaulay Culkin hat mit „Hotel Zack & Cody“-Schauspielerin Brenda Song zwei Söhne. Der ältere heißt Dakota Culkin, welchen er nach seiner bei einem Autounfall verstorbenen Schwester benannt hat. Der Name des 2023 geborene Sohnes ist der Öffentlichkeit nicht bekannt.