Macaulay Culkin twitterte über die Oscars 2018 – ohne sie zu schauen

Alle sprechen nach den Oscars 2018 über Macaulay Culkin – und das obwohl der ehemalige Kinderstar weder für einen der Goldjungs nominiert noch auf der Veranstaltung in Hollywood zugegen war.

Nein, Culkin hat mit seinen bitterbösen Tweets über die Preisverleihung für Furore gesorgt. Zu Beginn seines Twitter-Marathons stellte er jedoch gleich eine Sache klar: Die Liveübertragung, die schaue er sich gar nicht erst an.

I will be live tweeting the Oscars tonight, but I won't be watching them.

WHA!?! That's crazy!

Question: Do you guys have any suggestions for what I should be doing instead of watching the show?

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 4, 2018