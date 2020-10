Paul McCartney: „Natürlich hat Bob Dylan die Beatles beeinflusst“

Sir Paul McCartney hier 2018 in der O2 Arena in London.

Paul McCartney hat sich in einem Gespräch mit BBC Radio 2 unter anderem zu Bob Dylans Einfluss auf die frühe Musik der Beatles geäußert. Interviewt wurde der Musiker von John Lennons und Yoko Onos Sohn Sean Lennon. Pünktlich zum 80. Geburtstag seines verstorbenen Vaters, hat sich dieser gemeinsam mit McCartney ins Studio begeben, um mit dem Ex-Beatle über die Anfangs- und Erfolgsjahre der britischen Bandlegende zu sprechen.

„Bob Dylan war einer von vielen Einflüssen“

Auf die Frage, ob das oft „zwischenmenschliche, nachdenkliche“ Songwriting der Band eventuell auf Dylan zurückzuführen sei, antwortete McCartney: „Wir haben sicher eine Menge von Dylan übernommen.“ Er selbst habe seine erste Dylan-Platte bereits vor der Gründung der Beatles besessen. „Die habe ich ziemlich oft abgespielt, ich habe förmlich darin gebadet“, erklärte McCartney weiter, „und ich glaube, deinem Vater ging es ähnlich. Aber das war nur einer von vielen Einflüssen.“

„Strawberry Fields Forever“ und „Penny Lane“ seien wiederum von ihrer Jugend inspiriert gewesen. „Lustigerweise dachten wir damals, als wir ein wenig älter waren – und damit meine ich 20 oder so, also immer noch Babys – dass wir Männer des Universums wären, gestandene Männer also“, so McCartney über den damaligen Höhenflug der Beatles. Das komplette Interview kann hier im Stream angehört werden.

Gerüchten zufolge soll Dylan die Beatles damals erstmals mit Marihuana in Kontakt gebracht haben

Das erste Treffen zwischen Dylan und The Beatles fand 1964 in New Yorks Delmonico Hotel statt. Gerüchten zufolge soll der ikonische Musiker die jungen Männer damals erstmals mit Marihuana in Kontakt gebracht haben. Ein weiteres Treffen mit den Fab Four im Jahr 1966 fiel Gerüchten zufolge sprich- und wortwörtlich ins Wasser. Wie The-Band-Gitarrist Robbie Robertson zuletzt in seinen Memoiren verriet, habe Sir Bob die Beatles nach einem Konzert zunächst eine Weile auf sich warten lassen und wirkte dann „wie im Delirium, als würde er im Sitzen in Ohnmacht fallen.“