Unfaire Ticketpraktiken? US-Kartellbehörde verklagt Ticketmaster
James Woods

Film und Serie

James Woods über Jimmy Kimmel und die Cancel Culture: „Friss Scheiße!“

Musik

Fler und Bonez MC liefern sich Schlagabtausch auf Instagram
Xatar

Musik

Staatsanwaltschaft Köln stellt Ermittlungen ein – Tod von Xatar bleibt u...
Robert Pattinson als Batman

Film und Serie

„Sowas gab es noch nie“: Regisseur Matt Reeves über Batman-Fortsetzung

MGK

MGK

MGK live: Deutschlandkonzerte im Frühjahr 2026

67 Konzerte spielt MGK zwischen Herbst 2025 und Sommer 2026 – vier davon in Deutschland.

Machine Gun Kelly bei Rock im Park 2023.

Sind MGK und Sidney Sweeney ein Paar?

Machine Gun Kelly (MGK) war zu Besuch in Andy Cohens’ Show „Watch What Happens Live“ und reagierte auf Gerüchte über ihn und Sidney Sweeney.

Machine Gun Kelly verrät den Babynamen der Tochter mit Megan Fox

In einem neuen Post lüftete MGK das Geheimnis um den Namen der Tochter.

Machine Gun Kelly und Bob Dylan: Was haben sie gemeinsam?

Und wieso haben sie sich jetzt anscheinend getroffen?

Megan Fox und Machine Gun Kelly, 2023

Nach angeblicher Trennung von MGK: Megan Fox soll sich Haus gekauft haben

Schon bevor das Gerücht die Runde machte, Fox sei nicht mehr mit Machine Gun Kelly zusammen, soll sie das Anwesen erworben haben.

Machine Gun Kelly und Megan Fox haben ihre Verlobung aufgelöst

Megan Fox bezeichnet Machine Gun Kelly aber dennoch als ihre „Zwillingsseele“.

Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly überrascht mit riesigem Black-Out-Tattoo

Fast sein gesamter Oberkörper ist jetzt schwarz – bis auf die Outlines eines Kreuzes.

