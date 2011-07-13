Partner
MGK live: Deutschlandkonzerte im Frühjahr 2026
67 Konzerte spielt MGK zwischen Herbst 2025 und Sommer 2026 – vier davon in Deutschland.
Sind MGK und Sidney Sweeney ein Paar?
Machine Gun Kelly (MGK) war zu Besuch in Andy Cohens’ Show „Watch What Happens Live“ und reagierte auf Gerüchte über ihn und Sidney Sweeney.
Machine Gun Kelly verrät den Babynamen der Tochter mit Megan Fox
In einem neuen Post lüftete MGK das Geheimnis um den Namen der Tochter.
Machine Gun Kelly und Bob Dylan: Was haben sie gemeinsam?
Und wieso haben sie sich jetzt anscheinend getroffen?
Nach angeblicher Trennung von MGK: Megan Fox soll sich Haus gekauft haben
Schon bevor das Gerücht die Runde machte, Fox sei nicht mehr mit Machine Gun Kelly zusammen, soll sie das Anwesen erworben haben.
Machine Gun Kelly und Megan Fox haben ihre Verlobung aufgelöst
Megan Fox bezeichnet Machine Gun Kelly aber dennoch als ihre „Zwillingsseele“.
Machine Gun Kelly überrascht mit riesigem Black-Out-Tattoo
Fast sein gesamter Oberkörper ist jetzt schwarz – bis auf die Outlines eines Kreuzes.