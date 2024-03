Bob Dylan trollt nervige Zwischenruferin mit Song-Mashup

„Spiel etwas, das wir kennen“, rief ein Fan bei einem Auftritt von Bob Dylan.

Bob Dylan scheint kürzlich bei einem Konzert auf eine Störerin aus dem Publikum reagiert zu haben, indem er sie mit einem Mashup bei „When I Paint My Masterpiece“ trollte. Die Person hatte während einer Show seiner aktuellen „Rough And Rowdy Ways“-Tour am vergangenen Freitag (1. März) gerufen: „Spiel etwas, das wir kennen!“

Der amüsante Zwischenfall ereignete sich in Fort Lauderdale und wurde von einem Fan aufgenommen:

Bob Dylan: So reagierte er auf den Zwischenruf

Gleich zu Beginn des Sets, bei dem Bob Dylan 16 Songs spielte, wurde der Musiker von dem lauten Rufen bei der Einleitung seines 1971 erschienenen Songs „When I Paint My Masterpiece“ gestört. Ein Fan auf X (früher Twitter) teilte den Clip später und schrieb: „Das ist WILD. Bei Bob Dylans Konzert in Ft Lauderdale am Freitag schreit eine Frau ,Spiel etwas, das wir kennen! Daraufhin beginnt Dylan mit einem neuen Arrangement von ,When I Paint My Masterpiece‘, bei dem er den Text zur Melodie von Irving Berlins ,Puttin‘ On The Ritz‘ singt!“ Auf X heißt es auch: „Mein Bruder, der aus nächster Nähe dabei war, sagte, dass Dylan die Frau deutlich gehört, sie direkt angesehen und gewirkt habe, als wolle er etwas sagen, bevor er mit dem Lied begann. Es ist eine absolut unglaubliche Version!“ Wie Stereogum anmerkt, werde im Netz derzeit diskutiert, ob Dylan seinen Text auf die Melodie von Berlins „Puttin‘ On The Ritz“ oder doch eher von „Istanbul (Not Constantinople)“ von The Four Lads gesetzt hat.

Dass Bob Dylan live nicht wie auf Platte klingt, dürfte inzwischen jedem Fan bekannt sein – möglicherweise aber nicht der vorlauten Zuschauerin. Vielleicht wollte sie sich aber auch einfach nur einen Witz erlauben. Der trockene Konter von Dylan war daher umso genialer. Doch blieb es nicht bei diesem einen Highlight für das Publikum. Bei dem Konzert hat der Künstler außerdem zum ersten Mal Jimmy Rogers‘ „Walking By Myself“ live gecovert: