Sie reiste im Privatjet und mit vielen Koffern an: Madonna ist in Berlin

Madonna wird vor und nach ihren Konzerten in der Hauptstadt im Soho House residieren.

Die Pop-Ikone spielt im Rahmen ihrer „The Celebrations“-Tour am 28. und am 29. November in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Am Montagabend (27. November) ist Madonna bereits mit Privatjet (Airbus A 320), vielen Koffern und Taschen von Louis Vuitton am Flughafen BER gelandet. Am Rollfeld warteten schon vier Vans zur Weiterfahrt auf sie und ihre Entourage.

Die 65-Jährige reiste für die Shows in der Hauptstadt aus Mailand an und musste sich dort angekommen auch erst einmal auf die neuen Wetter-Umstände einstellen. Mit einem Mal hatte der US-Star es mit Frost und Schneeregen zu tun.

Im nächsten Schritt ging es weiter für sie ins Hotel – und zwar ins Soho House an der Torstraße 1. In das Luxushotel wurde eine knappe halbe Stunde später auch in zwei weiteren Vans ihr Gepäck geliefert, wie „BZ“ berichtet.

Nun kann es also mit ihren beiden Konzerten in Berlin losgehen …

Startzeiten und Support

Beide Shows sollen nach Plan um 20.30 Uhr losgehen, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Bei den vergangenen Konzerten der „The Celebration“-Tour startete Madonnas Support-Act durchschnittlich drei Stunden nach Einlass. Als Support wurde Bob The Drag Queen angekündigt, eine US-amerikanische Dragqueen, Sängerin, Schauspielerin und LGBTQ-Aktivistin. Sie wird den Abend eröffnen. Madonna selbst wird danach ein etwa zweistündiges Konzert spielen.

Tickets

Aktuell sind für beide Konzerte noch Karten erhältlich. Diese liegen zwischen 209 Euro und 295.35 Euro. Die verschiedenen VIP-Kategorien sind für beide Konzerte ausverkauft. Zu den Tickets gelangt ihr hier.

Setlist

Besucher:innen können mit diesen Hits rechnen, die Madonna bereits bei vergangenen Gigs ihrer aktuellen „The Celebration“-Tour performte:

It’s a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

In This Life

Live to Tell

Like a Prayer

Living for Love

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Ballroom interlude

Vogue

Human Nature

Crazy for You

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

I Will Survive (Gloria Gaynor Cover)

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

I Don’t Search I Find

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin

Bitch I’m Madonna

Gimme All Your Luvin’

Celebration

Dies sind vorerst die letzten Shows der „Queen Of Pop“ in Deutschland.