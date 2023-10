Erstmalig ist eine One-Woman-Show zu erwarten, bei denen nur teils Live-Musiker:innen supporten.

Bevor es mit der „Celebration Tour“ von Madonna losgeht, hat sich ihr Konzertplaner sowie Produzent Stuart Price zum Ablauf der Gigs geäußert.

Über 40 Songs seien live zu erwarten, sagte Price gegenüber „BBC News“. Diese Tracks würden eine Art „Dokumentation ihrer umfangreichen Karriere“ darstellen. Madonna hätte vor, tief in ihren Back-Katalog zu greifen – wobei er betonte, dass der „größter Hit“ gar nicht unbedingt ein Song als solcher sein müsse, sondern auch Feature einer besonderen „Garderobe, eines Videos oder auch ein Statement“ sein könnten.

Damit meinte er auch, dass sie „viele starke Live-Momente“ dadurch möglich mache, „dass sie ihre Musik mit etwas Emotionalen überschneiden lässt“. Mit Themen, die die Gesellschaft bewegen würden. Sie schaffe „unglaublich kraftvolle“ Augenblicke, in dem sie ihre Tracks „neu kontextualisert und Wege findet, um starke, ursprüngliche Botschaften aufzugreifen und zu sehen, wie sie in unserer heutigen Zeit ankommen“.

Das erste Mal im Verlauf ihrer Karriere würde die 65-jährige US-Sängerin außerdem nicht von einer festen Band auf der Bühne begleitet werden. Price, der zudem als Produzent für Madonnas 2005er Album CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR fungierte, ergänzte: „Es gibt Live-Musiker, die an verschiedenen Stellen der Show auftreten. Aber uns ist klar geworden, dass die Original-Songs unsere eigentlichen Stars sind. Sie können nicht repliziert und nicht nachgebildet werden, also haben wir beschlossen, uns das einfach zu eigen zu machen.“

Madonna wäre mittlerweile wieder fit und gesund, wie Stuart Price weiterhin bestätigt: „Die Person, die die Bühne betritt, sieht unglaublich aus, klingt unglaublich und bringt unglaubliche Leistungen“.

Am 24. Juni 2023 musste die Künstlerin aufgrund einer bakteriellen Infektion auf der Intensivstation behandelt werden. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt war Madonna außerdem gezwungen, mehrere Konzerte aus gesundheitlichen Gründen zu verschieben.

Madonnas Tourdaten für Deutschland im Überblick: