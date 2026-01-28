Harry Styles mit Ticketrekord: 11,5 Millionen Anmeldungen

Harry Styles stellt neuen Ticketmaster-Rekord auf: 11,5 Millionen Vorverkaufsanmeldungen übertreffen alles bisher Dagewesene.

Pop-Sänger Harry Styles feiert 2026 mit seinem vierten Studioalbum „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ sein musikalisches Comeback nach drei Jahren Pause. Wie sehnlich seine Fans darauf warteten, zeigte sich im Ticket-Vorverkauf für seine „Together, Together“-Tour.

Nachfrage explodiert

Ein Hauptteil der Tour findet in New York statt. Dort spielt der Brite eine Residency von 30 Konzerten im Madison Square Garden und wandelt damit auf den Spuren des „Piano Man“ Billy Joel, der den Rekord für die längste Residency der Veranstaltungsstätte mit 104 ausverkauften Konzerten hält.

Die Tickets für die vom 26. August bis zum 31. Oktober 2026 anstehenden Konzerte sind heiß begehrt. Der Ansturm auf den bisherigen Vorverkauf war enorm, die Nachfrage überstieg alles bisher Dagewesene.

Neuer Ticketmaster-Rekord

Die zahlreichen Anmeldungen für den Vorverkauf auf dem Portal Ticketmaster markieren laut der Plattform einen neuen Rekord. Ganze 11,5 Millionen Menschen registrierten sich in der Hoffnung auf ein Ticket. Das Portal vermeldete, dass es sich dabei um das „höchste jemals in New York verzeichnete Vorverkaufsvolumen für einen Künstler“ handelt. Der Sänger stellt somit einen Vorverkaufs-Rekord für den Madison Square Garden auf.

Zudem meldete Ticketmaster „die größte Vorverkaufsbeteiligung eines Künstlers, die jemals für eine einzelne Veranstaltung in einem Markt oder im Rahmen einer Künstlerresidenz verzeichnet wurde“.

Der 31-Jährige sorgt für Furore, auf die auch der „Hollywood Reporter“ reagierte. Das Blatt schrieb zum Rekord: „Wenn nur die Hälfte dieser Anmeldungen legitim wäre, würde dies auf eine enorme Nachfrage nach einem der größten Künstler der Welt hindeuten, die selbst durch eine umfangreiche Künstlerresidenz in einem einzigen US-amerikanischen Markt möglicherweise nicht gedeckt werden kann.“

Arena der Rekorde

Der Madison Square Garden, wo Styles in New York auftreten wird, gilt als eine der legendärsten Veranstaltungsstätten der Musik-Industrie. Bereits in der Vergangenheit wurden hier Rekorde aufgestellt. Billy Joel hält die längste Residency. Im Jahr 2012 verkauften sich die Tickets für die Shows von Justin Bieber im MSG in lediglich 30 Sekunden aus – das gilt als einer der schnellsten Vorverkäufe überhaupt. Auch dieser Vorverkauf fand auf der Plattform Ticketmaster statt.

Plus: Harry Styles konnte sich bereits in der Vergangenheit in die Liste der MSG-Rekorde einreihen. Im Zuge seiner „Love On“-Tour spielte er 15 Konzerte in der Arena, verkaufte 277.000 Tickets und spielte 63,1 Millionen US-Dollar ein – so viel wie niemand je zuvor. Darüber berichtete damals „Billboard“.

Zudem vergibt die prestigereiche Veranstaltungsstätte „Platinum Ticket Awards“ an Künstler:innen mit mehr als 250.000 verkauften Tickets. Neben Elton John oder den Rolling Stones reiht sich natürlich auch Harry Styles auf dieser Liste ein. Sein neuer Ticketmaster-Rekord ist also nicht der erste, den er im Bezug auf den Madison Square Garden aufgestellt hat.

Ticketpreise stark gestiegen

Wer das ehemalige One-Direction-Mitglied erleben will, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Die Ticketpreise sind im Vergleich zu seiner letzten Tour deutlich gestiegen. Die Preisgestaltung für die internationalen Shows variiert erheblich: In London bewegen sich die Kartenkosten zwischen 72,95 und 725,45 Pfund (etwa 900 Euro) für Premium-Tickets. In Amsterdam liegen die Höchstpreise bei rund 830 Euro.

Diese Preisspanne stellt eine deutliche Steigerung im Vergleich zur vorherigen Tour dar – 2022 waren Tickets in den USA teilweise für unter 50 US-Dollar erhältlich. Einige Fans zeigten sich von den Ticketpreisen geschockt und drückten ihre Empörung etwa über X aus.

_________________________________________

