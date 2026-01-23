Harry Styles erklärt: So kam es zum Albumtitel KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.

KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. – Harry Styles verrät die charmante Geschichte hinter dem ungewöhnlichsten Albumtitel des Jahres.

Harry Styles ist zurück – und zwar mit einer klaren Botschaft: Leichtigkeit, Offenheit und Spaß stehen im Mittelpunkt seiner neuen musikalischen Ära. Am Donnerstag, 23. Januar 2026, kündigte der britische Popstar seine Welttour „Together, Together“ an und veröffentlichte mit „Aperture“ die erste Single aus seinem kommenden Album KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY., das am 6. März erscheinen soll. Tags darauf sprach Styles in der „BBC Radio 1 Breakfast Show“ erstmals ausführlich über den neuen Song, den ungewöhnlichen Albumtitel und überraschende Erlebnisse abseits der Bühne.

Der letzte Song wurde zum Schlüssel des Albums

„Aperture“ markiert das Comeback nach längerer Auszeit und ist ein rund fünfminütiger, elektronisch gefärbter Popsong. Entstanden ist der Track gemeinsam mit Styles’ langjährigem Weggefährten Kid Harpoon – als letzter Song für das Album. Genau darin liege seine besondere Bedeutung, erklärte Styles im Interview. Der Song sei entstanden, als der kreative Druck verschwunden war und das Team sich „am freiesten“ fühlte. „Er fühlte sich an wie die Essenz dessen, worum es in dem Album geht“, so Styles.

Küssen, Disco, Balance: Was hinter dem Albumtitel steckt

Besonders für Gesprächsstoff sorgte der Albumtitel KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.. Auf Nachfrage lieferte Styles eine ebenso absurde wie charmante Erklärung. Es gehe darum, Dinge nicht verbissen zu sehen: Man könne ständig küssen, aber auch mal eine Pause einlegen und in die Disco gehen. Der Titel stehe sinnbildlich für Balance und spielerische Freiheit. Dass Styles diese Haltung lebt, zeigen auch Anekdoten aus seiner Auszeit: vom Helfen beim Einparken eines Fiat 500 beim Glastonbury Festival bis hin zu einem spontanen Besuch auf dem Petersplatz in Rom bei der Verkündung von Papst Leo XIV. „Es war total verrückt“, sagte Styles rückblickend.

Ein Poster des Covers bekam, wer am 21.01. beim Pre-Listening in Neukölln war:

Von LCD Soundsystem bis Post-Punk: Die musikalischen Einflüsse

Musikalisch orientiert sich Styles diesmal stärker an klassischem Pop-Songwriting, nennt aber auch LCD Soundsystem und die Post-Punk-Band The Durutti Column als prägende Einflüsse. Besonders der Besuch zweier LCD-Soundsystem-Konzerte habe ihn inspiriert. „Zu sehen, wie sehr sie in ihrer Musik aufgehen, hat mir gezeigt, wie ich mich auf der Bühne fühlen möchte“, erklärte er.

Unerkannt im Publikum: Die Magie der Live-Musik neu entdeckt

Nach 169 Konzerten seiner „Love On Tour“, die 2023 in Bologna endete, habe ihn die Rückkehr in die Rolle des Publikums geprägt. Konzerte wieder als Zuhörer zu erleben, habe ihm vor Augen geführt, warum Live-Musik für viele Menschen so besonders sei. Unerkannt bleibe er dabei durchaus – zumindest manchmal. „Wenn es dunkel genug und die Musik laut genug ist, ist es eigentlich ganz einfach“, scherzte Styles.

Neuorientierung nach Jahren auf Tour

Inhaltlich spiegelt „Aperture“ auch eine Phase der Neuorientierung wider. Nach Jahren nahezu pausenloser Touren habe er Abstand gebraucht, um sich wieder stärker für die Welt zu öffnen. „Ich habe viele wichtige Erkenntnisse gewonnen, insbesondere darüber, mehr positive Dinge in mein Leben zu lassen“, sagte der Sänger. Der Song sei das „perfekte i-Tüpfelchen“ gewesen – der Moment, in dem klar war: Das Album ist fertig.

Ab dem 17. Mai bringt er seine neue Musik auch auf die großen Bühnen der Welt – mit Stationen in Amsterdam, London, New York, São Paulo, Mexiko-Stadt und Australien. Ganz im Sinne des Albumtitels: küssend, tanzend – und gelegentlich einfach mittendrin.