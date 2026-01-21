Nach drei Jahren Pause: Harry Styles kehrt mit „Aperture“ zurück

Neue Musik von Harry Styles: Details zu „Aperture“, zur Produktion mit Kid Harpoon, zur fotografischen Symbolik & zum Album-Release im März.

Harry Styles meldet sich mit neuer Musik zurück. Nach über drei Jahren Pause erscheint am Freitag, 23. Januar, die erste Singleauskopplung „Aperture“ aus seinem vierten Studioalbum mit dem Titel „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, das am 6. März 2026 veröffentlicht wird.

So ganz unvorbereitet trifft die Meldung die Fans nicht: Bereits im Vorfeld zur Veröffentlichung platzierte der Brite weltweit kryptische Botschaften, darunter den Hinweis „Let the light in“ – eine direkte Anspielung auf den Titel der Debütsingle.

Fotografische Symbolik als zentrales Konzept

Zum besseren Verständnis: Der Songtitel „Aperture“ hat seinen Ursprung in der Fotografie und bezieht sich auf die Blendenöffnung, die steuert, wie viel Licht auf den Sensor einer Kamera fällt. Diese Metaphorik zieht sich durch die gesamte Kampagne: Harry Styles veröffentlichte eine Instagram-Story mit einer Animation, die den Schriftzug der Single zeigt – sich öffnend und schließend, Licht hereinlassend und wieder aussperrend. Ein weiterer Instagram-Post zeigt den Popstar lächelnd im Aufnahmestudio.

Parallel zur Albumankündigung wurde zudem eine neue Merch-Kollektion gelauncht, die unter anderem ein limitiertes Boxset mit einer wiederaufladbaren 35-mm-Filmkamera enthält – ein weiterer Verweis auf das Foto-Gesamtkonzept.

So sieht „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ aus:

Zusammenarbeit mit bewährtem Produzenten-Team

„Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ ist der Nachfolger zur 2022er Platte „Harry’s House“. Das neue Werk umfasst zwölf Tracks und entstand erneut in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Co-Autor und Produzenten Kid Harpoon, der sich auch schon durch seine Arbeit mit Florence + the Machine und Inhaler international einen Namen machen konnte.

Gute Aussichten: „Harry’s House“ gewann 2023 bei den Grammy Awards den Preis für das Album des Jahres.

So freut sich Harry Styles auf Instagram über „Aperture“:

Comeback nach mehr als drei Jahren

Mit der Veröffentlichung von „Aperture“ endet eine über 1.300 Tage andauernde Pause seit Styles‘ letzter Musikveröffentlichung. Die Rückkehr des Artists wird von Fans weltweit erwartet, nachdem er sich nach dem Erfolg von „Harry’s House“ und der dazugehörigen Welttournee aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.