Harry Styles bei Brit Awards 2026: Erster Auftritt seit Juli 2023

Es wird seine erste Live-Performance seit Abschluss der „Love On Tour“ im Juli 2023 sein. Neues Material inklusive.

Nach knapp dreijähriger Bühnenpause wird Harry Styles am 28. Februar 2026 bei den Brit Awards in Manchester auftreten. Es ist sein erster Live-Auftritt seit dem Abschluss seiner „Love On Tour“ im Juli 2023. Die Veranstaltung dient gleichzeitig als Plattform für die Weltpremiere von Songs seines neuen Albums „Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“, das am 6. März erscheint.

Neben Styles wurde bislang lediglich Olivia Dean als weitere Künstlerin für die Award-Show bestätigt. Für Fans, die bei den vergangenen Tourneen keine Tickets erhalten konnten, bietet der öffentlich übertragene Auftritt eine der wenigen Gelegenheiten, den Musiker wieder live zu erleben.

„Together, Together“-Welttournee mit Special-Konzept

Die Ankündigung des Brit-Awards-Auftritts erfolgte eine Woche nach der Bekanntgabe seiner Welttournee 2026. Das ungewöhnliche Konzept sieht lediglich sieben Städte vor, wobei der Schwerpunkt auf einer 50-tägigen Residency im Madison Square Garden in New York liegt. Diese Konzertreihe stellt einen bislang einmaligen Rekord für die Arena dar.

Der Vorverkauf für die New Yorker Konzerte stellte ebenfalls neue Maßstäbe: 11,5 Millionen Personen registrierten sich für die Presale-Phase. Dies markiert sowohl das höchste jemals gemessene Presale-Interesse für einen Act in New York City als auch die größte Presale-Registrierung für eine Residency-Konzertreihe weltweit.

Bei einer Kapazität von etwa 540.000 verfügbaren Tickets für alle 50 Shows ergibt sich ein Verhältnis von mehr als 20 Interessent:innen pro Ticket. Mathematisch müsste Styles rund 650 zusätzliche Konzerte in der Arena geben, um allen registrierten Fans einen Platz zu bieten.

Kritik an Ticketpreisen und Verkaufsprozess

Die hohe Nachfrage für die weltweiten Shows führte zu langen digitalen Warteschlangen und Unmut unter Fans. Während des Presales wurden Käufer:innen darüber informiert, dass die Ticketpreise vom Tourveranstalter im Vorfeld festgelegt wurden und zwischen 50 und 1.182,40 US-Dollar inklusive Servicegebühren liegen. Diese Preise bleiben in allen Verkaufsphasen konstant und gelten nicht für separate VIP-Pakete.

Der allgemeine Ticketverkauf ist für den 30. Januar und 4. Februar angesetzt. Die Verfügbarkeit wird aufgrund der Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot als äußerst begrenzt eingeschätzt.

Branchenbeobachter:innen gehen davon aus, dass 2027 zusätzliche Tourtermine hinzukommen könnten, um der hohen internationalen Nachfrage gerecht zu werden.

Harry Styles live 2026: Konzerttermine im Überblick

Aber wo genau tritt Styles 2026 überall auf? Fans dürfen sich auf ausgedehnte Auftritte u. a. in Amsterdam, London, São Paulo, Mexico City, New York, Melbourne und Sydney freuen. Begleitet wird Styles bei Teilen der Europa-Leg-Tournee unter anderem von Special Guests wie Robyn und Shania Twain.

Mai – Amsterdam (NL)

• 16. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 17. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 20. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 22. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 23. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 26. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Juni – London (UK)

• 12. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 13. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 17. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 19. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 20. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 23. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 26. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 27. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 29. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 01. 07.2026 – Wembley Stadium, London

• 03. 07.2026 – Wembley Stadium, London

• 04. 07.2026 – Wembley Stadium, London

Juli – São Paulo (BR) & Mexico City (MX)

• 17. 07.2026 – Estádio MorumBIS, São Paulo

• 18. 07.2026 – Estádio MorumBIS, São Paulo

• 21. 07.2026 – Estádio MorumBIS, São Paulo

• 24. 07.2026 – Estádio MorumBIS, São Paulo

• 31. 07.2026 – Estadio GNP Seguros, Mexico City

• 01. 08.2026 – Estadio GNP Seguros, Mexico City

August – Oktober – New York (US)

Harry Styles spielt eine umfangreiche Residency im Madison Square Garden mit zahlreichen Terminen zwischen 26. 08.2026 und 31. 10.2026 inklusive spezieller „Harryween“-Shows am 30. und 31. Oktober.

November / Dezember – Australien

• 27. 11.2026 – Marvel Stadium, Melbourne

• 28. 11.2026 – Marvel Stadium, Melbourne

• 02. 12.2026 – Marvel Stadium, Melbourne

• 12. 12.2026 – Accor Stadium, Sydney

• 13. 12.2026 – Accor Stadium, Sydney

Neues Album: „Aperture“ als erste Single

In einem Interview mit John Mayer auf SiriusXM äußerte sich Styles über die Leadsingle „Aperture“ seines kommenden Albums. Der Song sei als letzter während der Aufnahmesessions entstanden und repräsentiere den Moment größter kreativer Freiheit im Produktionsprozess.

„Es ist der erste Song, den ich Menschen vorspiele, wenn ich ihnen zeige, wie die neue Musik klingt“, erklärte der Brite. Die thematische Ausrichtung auf Öffnung und Neuanfang habe die Entscheidung für „Aperture“ als erste Singleauskopplung beeinflusst. Das Konzept eines Übergangs und des Eintretens in eine neue Phase sei zentral für das gesamte Album.

In den vergangenen Jahren habe er bewusst die Perspektive gewechselt und sei selbst zu Konzerten anderer Künstler:innen gereist, berichtete Styles weiter. „Das Wichtigste war, auf der anderen Seite des Publikums zu stehen“, sagte er im Interview. Die Erfahrung, in einer Menge zu tanzen und mit Fremden zu singen, habe er während seiner intensiven Tourzeiten vernachlässigt.

Dieser Perspektivwechsel habe seine musikalische Arbeit nachhaltig beeinflusst. Der direkte Kontakt mit dem Live-Erlebnis aus Zuschauersicht sei für die Entwicklung des neuen Materials essenziell gewesen.

LCD Soundsystem als künstlerische Inspiration

Gegenüber der BBC nannte Harry Styles zwei Konzerte von LCD Soundsystem als prägende Erlebnisse. Er habe die Band bei einem Festival in Madrid sowie später in Brixton gesehen. Besonders beeindruckt habe ihn die vollständige Hingabe der Musiker:innen im Moment der Performance.

„Wenn man ihnen zusieht, wie sehr sie darin versinken, denkt man: Genau so möchte ich mich fühlen, wenn ich auf der Bühne stehe“, so Styles. Diese Beobachtung habe direkten Einfluss auf die Musik genommen, die er anschließend komponiert habe.