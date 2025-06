MAJAN im Video-Interview: „Erfolg ist nichts, was glücklich macht“

MAJAN im ME-Video-Interview:

Majan beginnt seine musikalische Reise direkt nach der Schule – ein junger Typ aus Schorndorf mit viel Gefühl in der Stimme und einem scharfen Blick für das, was zwischen den Zeilen passiert. Plötzlich findet er sich wieder in der sogenannten “Mansion” von Cro, Ein Haus in Stuttgart, ein Ort voller Ideen, Sessions und er ein Freigeist. Aus dem Nichts kommen Songs wie „Es geht mir gut“ oder „1975“ – und mit ihnen der schnelle Erfolg grade mal mit 19 Jahren. Doch wie geht man als junger Künstler damit um? Wie wird man erwachsen, wenn alles auf einmal passiert?

Majan setzt sich mit dieser Frage nicht nur im Privaten, sondern auch in seiner Kunst auseinander. Mit seinem neuen Album „WENN NICHTS VON NICHTS KOMMT, WOHER KOMM ICH DANN?“ geht er tief – vielleicht so tief wie noch nie. Er hinterfragt die Mechanismen der Musikindustrie, reflektiert den Druck und Anspruch an die Kunst selber, und stellt die existenziellen Fragen, die viele im Alltag vergessen, wie: „Ist Erfolg wirklich Glück?“.

Majan ist erwachsener geworden – nicht im Sinne von abgeklärt, sondern reflektiert. Er stellt sich selbst infrage, ohne sich zu verlieren. Und er zeigt mit diesem Album, dass Tiefe, Haltung und Innovation auch im Pop-Rap ihren Platz haben und das es nicht immer um die gleichen Themen gehen muss.