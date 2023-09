HipHop-Recap: Neue Musik von ZAVET, Majan und Diddy

Die HipHop-Releases der Woche im Überblick – wie schneiden ZAVET, Majan und Diddy ab?

Es wird heiß. Die HipHop-Releases der Woche spielen mit dem Feuer. ZAVET malt sich flammende Rachefeldzüge gegen ihren Ex aus und Majan fackelt die Gedanken an seine Jugend in der Kleinstadt ab. Diddy dagegen brennt offenbar für die Liebe und veröffentlicht mit seinem THE LOVE ALBUM: OFF THE GRID die erste Platte seit zehn Jahren.

ZAVET – „Benzer“

Wer hat sich nicht schon mal gewünscht, das Auto des Ex abzufackeln? Die deutsche Newcomerin ZAVET auf alle Fälle. In ihrer neuen Single „Benzer“ beschreibt die Rapperin ganz leidenschaftlich ihren geplanten Rachefeldzug, in einer Mischung aus Rap und Pop. Bereits auf dem Track „Scheiß drauf“, der im April 2023 auf ZAVETs Debütalbum HUSKY AUGEN erschien, hat man die Wut auf ihren Ex fühlen können. Auf ihrer aktuellen Single verbildlicht es die Deutsch-Sibirierin nochmal ausführlich. Ab Oktober kommt die in Mannheim lebende Künstlerin auf ihrer „Husky“-Club-Tour in fünf deutsche Städte.

„Kipp‘ Benzin auf deinen Benzer, zünd‘ ihn an. / Das Feuer trocknet meine Tränen“

Majan – „Piccolo“

Auch Majan ist scheinbar in der Laune etwas zu verbrennen. Auf seinem neuen Track „Piccolo“ nimmt er die Zuhörer:innen mit auf eine Zeitreise in seine Jugend in Schorndorf (Nähe von Stuttgart). Alles in der Stadt sei „piccolo“, sprich klein, gewesen. Er dagegen hätte nie in die ordentliche Stadt reingepasst. In dem begleitenden Musikvideo unterlegt er diese Stimmung mit warmen, nostalgischen Bildern. Den Beat baut der Rapper zusammen mit Kilian & Jo und BLYNE. Im November spielt Majan mit acht Shows die zweite Hälfte seiner Tour.

„Verbrenn‘ die Jugend aufm Hinterhof / Zünd sie an und sie brennt lichterloh / Zerfick‘ die zwölf rein in mein Mikrofon / Piccolo, Piccolo, alles hier ist piccobello“

Diddy – THE LOVE ALBUM: OFF THE GRID

Es ist Diddys erste Platte seit mehr als zehn Jahren. Für die 23 Tracks von THE LOVE ALBUM: OFF THE GRID holt sich der Rapper Künstler:innen wie Justin Bieber, H.E.R. und John Legend mit ins Boot. Der Song „Another One Of Me“, der in Zusammenarbeit mit The Weeknd, French Montana und 21 Savage entstand, wurde außerdem von einem Musikvideo begleitet. Nur zwei Tage nach dem Release am 15. September, schaffte es die Platte bis auf den ersten Platz der US-amerikanischen R&B-Album-Charts.

