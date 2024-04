c/o pop 2024: Mit Leoniden, Bagger-Fahr-Workshop & Nachhaltigkeitstalk

Am 24. April geht es los. Majan und Jan Müller sind dafür auch in Köln.

Vom 24. April bis zum 28. April findet zum 21. Mal die c/o pop in Köln statt. An verschiedenen Locations gibt es Konzerte, Panels, Workshops, Podcasts und Tanz-Performances zu erleben.

Vor Ort dabei sind unter anderem Majan, Baby B3ns, Leoniden, Ellice, Hotz & Houmsi, Drag Syndrome und auch Jan Müller mit seinem Reflektor-Podcast.

Mit Baggern, Secret-Gig und mehr Nachhaltigkeit in der Branche

Bei der c/o pop muss zwischen Convention und Festival unterschieden werden. Ersteres liefert etwa Talks und Panels, bei denen in diesem Jahr zum Beispiel geklärt werden soll: Wie kann die Musikbranche sozial und ökologisch nachhaltiger und fairer gestaltet werden? Zweiteres ist für das Live-Programm zuständig.

So sah es 2023 beim Festival aus:

Timetable

Hier kann der gesamte Timetable für das Festival eingesehen werden. Daraus geht auch hervor: 2024 wird ein Bagger-Fahr-Workshop an den Start gehen und ein Pop-Up-Strand soll zwischendrin für Entspannung sorgen.

Weiterhin gibt es es eine Ausstellung zum Thema „Flucht, Migration & Fußball“ und einen freien Slot am Donnerstag, den 25. April, für einen Secret-Gig.