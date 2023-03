„Panikweiß“: Majan kündigt eine weitere Single mit Schmyt an

Für den Rapper aus Schöndorf ist es dieses Jahr die dritte Single. An 13. Januar veröffentlichte er „Heartbreaks“ mit Alle Hassen Montag und am 10. Februar „Krankenwagen“.

Majan hat am vergangenen Sonntag (12. März) angekündigt, dass am kommenden Freitag (17. März) seine vierte gemeinsame Single mit Schmyt erscheinen wird. Der Song heißt „Panikweiß“ und schon seit vergangenem Dienstag (7. März) ist ein Snippet auf YouTube zu hören.

