Mallorca Live Festival 2020 gibt Pet Shop Boys als Headliner bekannt

Das Mallorca Live Festival hat die Pet Shop Boys als Headliner bekanntgegeben. Demnach werden Neil Tennant und Chris Lowe am 16. Mai, also dem Festivalsamstag, in Calvià auf der Bühne stehen, um der tanzwütigen Menge ordentlich einzuheizen.

Damit gesellen sich die Pet Shop Boys zu einer Reihe weiterer bekannter Acts, die von den Organisatoren bereits im Vorfeld angekündigt wurden. So befinden sich im Line-up unter anderem die Electronic-Band Crystal Fighters, Soul-Sänger Michael Kiwanuka und die britische Rapperin Kate Tempest.

Bisher bekanntes Line-up für das Mallorca Live Festival 2020:

Das „Mallorca Live Festival“ wird 2020 vom 14. bis 16. Mai im „Antiguo Aquapark Calvià“ stattfinden. Im Mittelpunkt stehen dabei zahlreiche Interpret*innen aus der Avantgarde-Electronic-Szene.

Obwohl HOT SPOT, das neue Album der Pet Shop Boys, bereits für den 24. Januar angekündigt wurde, wird das Synthiepop-Duo in Calvià ausschließlich Songs von seiner „Dreamworld: The Greatest Hits Live“-Tour zum Besten geben. Auf der Setlist befinden sich somit eine Reihe ihrer bekanntesten Hits wie „West End Girls“, „Always On My Mind“ und „Go West“.

„Mallorca Live Festival 2019“-Aftermovie:

Tickets für das Mallorca Live gibt es ab 75 EUR plus VVK-Gebühren auf der offiziellen Homepage des Festivals.