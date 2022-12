Måneskin kündigen Song mit Tom Morello an

Die italienische Rockband Måneskin hat einen Song mit Tom Morello, dem Gitarrist von Rage Against the Machine, angekündigt. „Gossip“ soll am 13. Januar 2023 erschienen und auch auf dem kommenden Album RUSH vertreten sein.

GOSSIP feat. @tmorello. Our new single out January 13th, 2023 ❤️‍🔥 pic.twitter.com/0n31DzDZm5 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) December 14, 2022



Welche Tracks letztendlich auf dem Album erscheinen, war anfangs nicht offiziell bestätigt. Es wurde vermutet, dass im diesem Jahr veröffentlichte Titel, wie „If I Can Dream“, „Supermodel“ und „The Loneliest“, darauf zu hören sein werden. Nachdem die Öffentlichkeit ihre Ästhetik verstanden habe, wolle die Band nun den Fokus auf ihre inneren Werte legen und Balladen spielen. Für das Album haben sich die Musiker*innen stark von Radiohead inspirieren lassen.

Mittlerweile ist auch die Tracklist des Album veröffentlicht worden. Sie liest sich wie folgt:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist zudem ihr neuer Song „LA FINE“ erschienen. Hört ihn hier im Stream: