Für Mani: Primal Scream, Oasis & Richard Ashcroft zollen live Tribut

Abschied von Mani: Primal Scream, Oasis und Richard Ashcroft würdigen den Stone-Roses-Bassisten Gary Mounfield live vor ihrem Publikum.

Primal Scream haben dem verstorbenen Gary „Mani“ Mounfield während ihres Konzerts in Manchester am 22. November mit einem Song Tribut gezollt. Die Band würdigte Mani in seiner Heimatstadt mit einer Performance von „I’m Losing More Than I’ll Ever Have“.

Neben Primal Scream würdigten auch Ashcroft & Band den Verstorbenen

Primal Scream reihten sich damit hinter zahlreichen Künstler:innen ein, die dem Bassisten der Stone Roses Respekt erwiesen. So beendete auch Richard Ashcroft, ehemaliger Sänger von The Verve, seinen Auftritt in São Paulo am selben Tag mit dem The-Verve-Klassiker „Bittersweet Symphony“ und sagte dazu: „Ich möchte den nächsten Song Mani von The Stone Roses widmen. Ruhe in Frieden, Legende.“ Sein Bassist Damon Minchella spielte anschließend das Bassline-Intro des Stone-Roses-Songs „She Bangs The Drums“.

Damon Minchella mit der Bassline von „She Bangs The Drums“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oasis: „Du wirst für immer leben“

Auch Oasis ehrten Mounfield vor versammeltem Publikum. Liam Gallagher widmete ihm die Darbietung von „Live Forever“: „Wir möchten diesen Song unserem lieben Freund, unserem Helden, dem einzigartigen Gary ‚Mani‘ Mounfield widmen“, sagte der Frontmann, bevor ein Bild von Mani auf der Leinwand erschien.

Als das Lied endete, wandte sich die Band dem Bild zu, während die Bühnenbeleuchtung gedimmt wurde. Beim darauf folgenden Song „Rock ‘N’ Roll Star“ sagte Gallagher zum Publikum: „Und er kann auch dieses Lied haben.“

Hier den Oasis-Moment nachschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Überraschender Tod

Mani war am 20. November 2025 im Alter von 63 Jahren gestorben. Der Musiker, der mit den Stone Roses Musikgeschichte schrieb und später auch bei Primal Scream spielte, hatte erst wenige Tage zuvor noch eine UK-weite „In Conversation“-Tournee angekündigt.

Sein Bruder Greg bestätigte den Tod mit einem Statement in den sozialen Netzwerken: „MIT DEM SCHWERSTEN HERZEN MUSS ICH DEN TRAURIGEN TOD MEINES BRUDERS GARY MANI MOUNFIELD BEKANNTGEBEN. RIP RKID.“

Gary „Mani“ Mounfield wurde am 16. November 1962 in Crumpsall, Manchester, geboren. Er schloss sich 1987 The Stone Roses an und spielte auf beiden Studioalben der Band, bevor sie sich 1996 auflösten. Im selben Jahr wechselte er zu Primal Scream, wo er bis 2011 aktiv blieb. Mit der Reunion der Stone Roses kehrte er zur Band zurück und gehörte bis zur erneuten Auflösung 2017 zur Besetzung.