Richard Ashcroft über sich als Oasis-Support: „Nur ich kann das machen“

Richard Ashcroft hat in einem Interview über seine besondere Verbindung zu Oasis gesprochen und darüber, warum er selbst sehr überzeugt davon ist, dass er der einzig passende Support-Act für deren große Reunion-Tour 2025 sei.

Ashcroft: „Ich bin der Einzige, der diesen Slot übernehmen kann“

Im Oktober letzten Jahres wurde bekanntgegeben, dass der frühere Frontmann von The Verve alle 17 Termine der Oasis-Reunion in Großbritannien und Irland begleiten wird. Neben Ashcroft steht auch die Liverpooler Britpop-Band Cast auf dem Vorprogramm. Ashcroft wird unter anderem bei fünf Shows im Wembley-Stadion, fünf Konzerten im Heaton Park Manchester, sowie in Cardiff, Edinburgh und Dublin auftreten. Er sieht darin eine gewisse Logik.

In einem neuen Interview mit „The Chris Moyles Show“ auf Radio X sprach Ashcroft darüber, dass er die Bedeutung seines Support-Parts genau verstehen würde – und dass dieser ihm wie selbstverständlich zufallen würde. „Ich sehe das so, dass ich eine sehr wichtige Rolle dabei spiele“, erklärte er via „NME“. Seine Logik dazu: „Damals haben Oasis The Verve supportet, dann haben wir sie in der Earls Court Arena supportet, und später habe ich als Solokünstler mit ihnen gespielt.“

In einem Gespräch mit Noel Gallagher soll Ashcroft seine Sichtweise laut „NME“ ganz direkt geäußert haben: „Ich habe zu Noel gesagt: ‚Weißt du, ich glaube, ich bin der Einzige, der diesen Slot übernehmen kann. Gerade bei einer riesigen Open-Air-Show – alle wollen euch sehen. Und wenn man da nicht mit etwas Eigenem kommt, wenn man nichts zu bieten hat, weiß ich nicht, was passieren soll.‘“

Das ist die Connection

Die Verbindung zwischen Ashcroft und Oasis reicht weit zurück. Schon 1993 – ein Jahr vor dem Release ihres Debütalbums DEFINITELY MAYBE – begleiteten Liam und Noel Gallagher The Verve als Support-Act. Umgekehrt traten The Verve 1995 bei Oasis-Konzerten in Paris und am Irvine Beach in Schottland als Vorband auf. Zudem war Ashcroft die Inspiration für den Oasis-Song „Cast No Shadow“ und sang später die Background-Vocals für „All Around The World“, was auf dem 1997er Album BE HERE NOW zu finden ist. In der Vergangenheit hatte Noel Gallagher geäußert, er könne sich sogar vorstellen, ein Album mit Ashcroft aufzunehmen.

Ashcroft über den Karriere-Push: „Es passierte wirklich“

„Ich finde es großartig, dass wir immer noch da sind“, so Ashcroft via „NME“. „Ich war von Anfang an dabei. Ich habe gesehen, wie sie berühmt wurden, noch bevor ich es war. Sie waren bei Top of the Pops, sie haben Millionen Platten verkauft. Aber das Verrückte ist doch: Zwei Bands, beide in Transit-Vans, beide spielen vor 300 Leuten, beide glauben, sie schaffen es – und dann passiert es wirklich.“

Die Freundschaft zwischen Ashcroft und den Gallagher-Brüdern hat sich über die Jahre gehalten. 2021 nahm er gemeinsam mit Liam Gallagher eine Akustik-Version seines Songs „C’mon People (We’re Making It Now)“ auf, die auf dem Album ACOUSTIC HYMNS VOL. 1 erschien. Außerdem überraschte Richard Ashcroft 2018 das Publikum im Finsbury Park, als er bei einem Konzert von Liam Gallagher unangekündigt als Support auftrat.

Zuletzt veröffentlichte Richard Ashcroft die Single „Lover“. Ein neues Soloalbum ist wohl ebenfalls in Vorbereitung.

Die Oasis-Tour umschließt bisher insgesamt 41 Konzerte und bewegt sich einmal über den ganzen Globus. Deutschland-Termine sind allerdings nicht dabei.