Oasis-Fan shazamt „Bitter Sweet Symphony“ bei Support-Gig – so reagiert Ashcroft

Oasis in Cardiff: So reagiert das Internet auf die Reunion-Show

In den Socials werden aktuell nicht nur die ersten beiden Oasis-Reunion-Konzerte in Cardiff umfangreich besprochen und diskutiert, sondern auch eine weibliche Person, die bei einer der Shows schon während des Support-Auftritts von Richard Ashcroft ihr Handy für eine Shazam-Suche zücken musste – um dann herauszufinden, dass sie gerade den Live-Klängen von „Bitter Sweet Symphony“ lauschte. Einem eigentlich ziemlich populären Song der späten 90er-Jahre. Für viele Fans ein großer Schock. Und was sagt The-Verve-Mastermind Ashcroft selbst dazu?

Die verschiedenen Reaktion auf den Shazam-Moment

Der Fan-Clip wurde bereits mehrfach im Internet geteilt und kommentiert. Darunter sind Aussprüche wie „Hat sie gerade die Nationalhymne geshazamt?“ oder auch „Man hätte sie des Geländes verweisen sollen“ zu finden.

Andere wiederum nahmen die Besucherin in Schutz: Nicht jede:r sei mit Britpop sozialisiert worden, so die Aussage. Das Shazamen sei ein legitimer Weg, um Songs zur Playlist hinzuzufügen. Eine Person kommentierte auch: „Deine musikalische Reise ist deine eigene, genau das macht sie besonders.“ Plus: Eine andere wies auf einen möglichen Generationsunterschied hin: „Nicht alle sind 50 Jahre alt.“

Dieser Moment spaltet das Netz:

Auch Richard Ashcroft selbst meldete sich mittlerweile dazu zu Wort. Auf Instagram schrieb der ehemalige The-Verve-Frontmann: „Wenn du’s nicht kennst, shazam es. Alle neuen Fans sind willkommen!“

Er bedankte sich außerdem beim Publikum vom 4. und 5. Juli in Cardiff und fügte noch hinzu: „Liebe an Liam Gallagher für ‚Cast No Shadow‘, was für ein Song!“

Der Brite spielte an beiden Abenden vor Oasis sieben Songs live. Darunter „Sonnet“, „The Drugs Don’t Work“ und zum Abschluss eben auch „Bitter Sweet Symphony“.

Und Oasis so?

Oasis wiederum lieferten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt seit 16 Jahren zwei gefeierte Show ab, die von der britischen Musikpresse unter anderem als „Reunion der Superlative für eine neue Generation“ bezeichnet wurde. Noel und Liam Gallagher standen damit erstmals seit ihrer Trennung im August 2009 erneut zusammen auf einer Bühne. Hits wie „Morning Glory“, „Don’t Look Back in Anger“ und auch „Wonderwall“ wurden von den Konzertbesucher:innen ausgiebig bejubelt. Die Nachfrage nach dem Konzert war enorm, viele Shows waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Weitere Konzerte stehen an, wenn auch nicht in Deutschland.