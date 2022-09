Liam Gallagher will Supergroup mit John Squire von The Stone Roses gründen

Liam Gallagher hat eine Supergroup mit John Squire von The Stone Roses bereits im Juni angedeutet, als er den ehemaligen Gitarristen der Band zu seinen beiden Shows im englischen Knebworth Park einlud, um gemeinsam den Oasis-Klassiker „Champagne Supernova“ (1995) zu spielen. Daraufhin twitterte er: „Super group incoming LG JS“.

„Er ist mein Kumpel, ich liebe ihn“

In einem Interview mit Matt Wilkinson für Apple Music hat Gallagher die weitere Zusammenarbeit nun bestätigt: „Aber wir müssen erst noch ein paar Dinge erledigen, und er muss noch ein paar Dinge klären und so weiter. Aber ja, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal was machen“, so der Sänger.

Als Wilkinson daraufhin fragte, ob er mit Squire schon im Detail über das Vorhaben gesprochen habe, antwortete er: „Vielleicht, ja. Wahrscheinlich haben wir das in Knebworth gemacht und so, glaube ich, wenn ich mich an etwas erinnern kann. Aber, nein. Es gibt Gerüchte über irgendetwas. Vielleicht. Aber keine Eile. Er ist mein Kumpel, ich liebe ihn. Wenn er also irgendwelche Lieder hat, die gesungen werden müssen, bin ich der Richtige“.

Brandy gegen Angst vor Rampenlicht

Außerdem erzählte Gallagher ihm, dass er Brandy mit Honig und heißem Wasser trinke, um seine Stimme aufzuwärmen. „Ich trinke vor meinen Shows eine halbe Flasche Brandy. Ich habe die Menge jetzt etwas zurückgeschraubt. Aber im letzten Jahr habe ich den Brandy mit Honig und heißem Wasser aufgeschüttet und bin ein bisschen weiter gegangen. Ich bin in letzter Zeit auf der Bühne ein bisschen ramponiert worden. Ich würde nicht sagen, dass ich nervös bin, aber ich denke, wenn man älter wird, wird man ein bisschen… man ist nicht mehr so selbstsicher“, sagte Gallagher.

Zuletzt veröffentlichte er am 12. August die DIAMOND IN THE DARK EP, auf der drei Versionen des gleichnamigen Songs sowie der Track „Bless You“ zu hören sind. Die Original-Version von „Diamond In The Dark“ erschien zuvor auf seinem aktuellen Album C’MON YOU KNOW, das am 27. Mai 2022 als Deluxe Edition veröffentlicht wurde.