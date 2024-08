Mariah Carey trauert: Mutter und Schwester sterben am selben Tag

Mariah Carey hat öffentlich gemacht, dass ihre Mutter Patricia und ihre Schwester Alison am selben Tag verstorben sind.

Mariah Carey muss einen doppelten Verlust verkraften. Ihre Mutter Patricia und ihre Schwester Alison sind am selben Tag verstorben. Diese traurige Nachricht teilte die Sängerin am Montag, den 26. August, in einer offiziellen Erklärung an „Billboard“ mit. Die genauen Todesursachen wurden nicht bekannt gegeben, doch der Verlust der beiden Frauen ereignete sich am Wochenende vom 24. August.

Patricia Carey, die im Alter von 87 Jahren starb, war eine ausgebildete Opernsängerin und Gesangstrainerin. Ihre musikalische Laufbahn prägte auch die Karriere ihrer Tochter. Patricia verdiente ihren Lebensunterhalt als Sängerin, während Mariahs Vater, Alfred Roy Carey, Ingenieur war. Die Ehe der Eltern zerbrach, als Mariah Carey noch ein kleines Kind war.

Autobiografie über schwierige Kindheit

Die schwierigen familiären Verhältnisse und die Herausforderungen einer von Rassismus und Armut geprägten Kindheit beschrieb Mariah Carey ausführlich in ihrer Autobiografie „The Meaning of Mariah Carey“, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurde.

In ihrem Buch schilderte Carey die komplizierte Dynamik: „Wie viele Aspekte meines Lebens war auch meine Reise mit meiner Mutter voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten. Es war nie nur Schwarz und Weiß – es war ein ganzes Spektrum an Emotionen.“ Trotz der Schwierigkeiten behielt Carey den Kontakt zu ihrer Mutter bei und brachte in ihrer Autobiografie ihre Liebe und Anerkennung für sie zum Ausdruck: „Und an Pat, meine Mutter, die, trotz allem, glaube ich, wirklich das Beste getan hat, was sie konnte. Ich werde dich so gut lieben, wie ich kann, immer.“

Trotz der familiären Spannungen standen Mutter und Tochter 2010 gemeinsam auf der Bühne. Sie sangen im Duett „O Come All Ye Faithful“ für eine Weihnachtssondersendung:

Alison Carey, die ältere Schwester der Sängerin, starb im Alter von 63 Jahren. Auch die Beziehung zu ihrer Schwester war von Spannungen geprägt. In ihrer Autobiografie beschrieb Mariah Carey, dass es für sie sicherer gewesen sei, keinen Kontakt zu Alison und ihrem Bruder Morgan zu haben. Diese Entscheidung sei notwendig gewesen, um sich emotional und physisch zu schützen.

Fans sorgten sich um Mariah Carey

Die Nachricht vom Tod ihrer Mutter und Schwester kommt nur wenige Wochen, nachdem Fans sich Sorgen um Mariah Careys Wohlbefinden gemacht hatten. Während einer Live-Performance in Las Vegas, im Rahmen ihrer Residency „The Celebration of Mimi“ im Dolby Live, brach die Sängerin in Tränen aus. Viele rieten ihr, sich eine Auszeit zu nehmen, um ihre mentale Gesundheit zu pflegen.

Mariah Carey, die für ihre Erfolge wie „All I Want for Christmas Is You“ und viele weitere Hits bekannt ist, bat in ihrer Erklärung um Respekt für ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Sie drückte ihre Dankbarkeit dafür aus, die letzte Woche vor dem Tod ihrer Mutter mit ihr verbracht zu haben. Zudem zeigte sie sich gerührt von der Unterstützung, die sie seit Bekanntwerden des doppelten Verlusts erhalten hat.