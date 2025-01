Marianne Faithfull: Ihre fünf besten Filmrollen

Ein Blick auf das filmische Schaffen des verstorbenen britischen Stars Marianne Faithfull.

Marianne Faithfull ist tot. Die britische Sängerin und Schauspielerin starb am 30. Januar 2025 im Alter von 78 Jahren. Wir werfen einen Blick auf fünf ihrer besten Kinorollen.

1. „Girl on a Motorcycle“ (1968, Regie: Jack Cardiff)

An der Seite von Alain Delon spielte Marianne Faithfull in „Girl on a Motorcycle“ die Rolle der Rebecca – eine junge Frau, die ihren Ehemann zurücklässt und auf einem Motorrad durch Europa zu ihrem Liebhaber (natürlich: Delon) reist.

2. „Hamlet“ (1969, Regie: Tony Richardson)

Auch Shakespeare war Teil von Faithfulls Kino-Œuvre. 1969 war sie in der Shakespeare-Verfilmung „Hamlet“ als Ophelia zu sehen. Regie führte damals Tony Richardson, ihr Geliebter (Hamlet) wurde von Nicol Williamson verkörpert.

3. „Marie Antoinette“ (2006, Regie: Sofia Coppola)

2006 wurde es erneut historisch: Unter der Regie von Sofia Coppola übernahm Marianne Faithfull die Rolle der österreichischen Kaiserin Maria Theresia. Die Hauptrolle spielte Kirsten Dunst. Ein opulenter Geschichtsfilm, der sich einige Freiheiten herausnahm und gar nicht historisch allzu akkurat sein wollte.

4. „Irina Palm“ (2007, Regie: Sam Garbarski)

In „Irina Palm“ spielte Marianne Faithfull 2007 eine 60-jährige Witwe, die vor einem großen Problem steht: Sie benötigt dringend Geld für die medizinische Behandlung ihres Enkels in Australien. Sie nimmt einen Job in einem Sexclub an. Der Film an sich stieß auf gemischte Reaktionen, Faithfull wurde für ihre Rolle aber vielerorts gelobt und war als „Beste Schauspielerin“ bei den 20. European Film Awards nominiert.

5. „I’ll Never Forget What’s ‚Isname“ (1967, Regie: Michael Winner)

Die Satire unter der Regie von Michael Winner nahm sich das seltsame Leben in der Werbebranche vor. Marianne Faithfull war darin an der Seite von Orson Welles und Oliver Reed zu sehen. Erzählt wird die Geschichte eines erfolgreichen Werbemannes, der eine Sinnkrise durchmacht.