Marlene „Jazzy“ Tackenberg im Interview: „Das letzte Kapitel von Tic Tac Toe ist noch nicht geschrieben“

Neue Podcast-Folge

„Never Forget – der 90er-Podcast“, Folge 5: Girlgroups feat. Jazzy (Tic Tac Toe) – hier im Stream

„Ich find dich sch-sch-sch-sch-sch-scheiße“: In Folge 5 von „NEVER FORGET – der 90er-Podcast“ reden Fabian und Stephan über (die Geschichte der) Girlgroups und den erfolgreichsten deutschen Act des Genres: Tic Tac Toe. Als exklusive Gästin erinnert sich Marlene „Jazzy“ Tackenberg an Aufstieg und Fall ihrer Band und stellt ein (wie auch immer geartetes) Comeback in Aussicht. Spice up your life!