Marteria überrascht mit neuem Album: ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT III

Mit neuen Songs und Deutschland-Tour startet der Rapper in sein nächstes Kapitel.

Marteria hat 2007 erstmals mit BASE VENTURA und Songs wie „Einer von euch“ das Hiphop-Genre aufgemischt. Spätestens aber mit seinem Hit-Song „Lila Wolken“ (2012), der sich allein in Deutschland über eine Million Mal verkaufte, wurde der norddeutsche Rapper zum Sprecher einer ganzen Generation.

Nun, nach acht Jahre nach dem zweiten Teil, kündigt er die Fortsetzung seiner Albumreihe an: Im Frühjahr 2026 erscheint ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT III. Bei seinem kostenlosen Überraschungskonzert in Warnemünde erfuhren ungefähr 20.000 Besucher:innen als erstes vom anstehenden Release und erhielten einen Vorgeschmack auf die Songs des neuen Albums.

ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT wird zur Hip-Hop-Trilogie

In ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT (2010) verhandelte der Rapper das Leben im Großstadtdschungel zwischen Orientierungslosigkeit und dem treibenden Wunsch nach Veränderung. Sein Nachfolger ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT II (2014) sicherte seinen Platz in der Popkultur und gilt mittlerweile als Klassiker im deutschen Hip-Hop. Songs wie „Verstrahlt“, „Kids (2 Finger an den Kopf)“ oder „OMG!“ wurden schnell zum Soundtrack der 2010er-Jahre. Heute zählen sie zum kollektiven Repertoire deutscher Songs, die mit ziemlicher Sicherheit auf jeder Party mitgesungen werden können.

Das wundert nicht, denn beide Alben wurden von The Krauts produziert – das Duo, das unter anderem mit Seeed oder den Fantastischen Vier gearbeitet hat und auch Peter Fox’ Soloprojekt STADTAFFE (2008) mitwirkte.

Was Fans erwartet

Während die ersten beiden Teile der Albumreihe bereits musikalische Auseinandersetzungen mit der Gegenwart waren, wird auch ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT III wieder versuchen, den Spiegel hochzuhalten. Mit einer Mischung aus politischen und „extrem persönlichen“ Liedern will der Rostocker Musiker dem Aufbruch einen neuen Sound verleihen. Für langjährige Fans wird es wohl auch Easter Eggs geben, auf die man sich freuen kann.

Am 5. September erscheint bereits die erste Single des Albums: „Babylonya“. Der Track soll das Gefühl konstanter Überforderung einfangen, das so typisch sei für die gegenwärtige Zeit. Hier kann man ihn sich vorab sichern.

Zurück auf die Bühne: Tourdaten und Tickets

Mit dem neuen Album wird Marteria im nächsten Sommer auch wieder auf Deutschland-Tour gehen und einzelne Festivals bespielen. Im August startet die Konzertreihe in seiner Heimatstadt Rostock. Tickets für seine Shows sind ab dem 1. September erhältlich.

14.08.2026 – Rostock, IGA Park

13.10.2026 – Münster, Münsterlandhalle

14.10.2026 – Köln, Lanxess Arena

16.10.2026 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

17.10.2026 – Hamburg, Sporthalle

18.10.2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

23.10.2026 – Stuttgart, Porsche Arena

24.10.2026 – München, Zenith

30.10.2026 – Frankfurt, Festhalle

01.11.2026 – Hannover, Swiss Life Hall