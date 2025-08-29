Marteria gibt Jubiläumskonzert am Strand von Warnemünde

ME präsentiert Florence + the Machine – drei Live-Termine für 2026!

Der Strand von Warnemünde wurde am Abend des 28. August kurzerhand in eine große Open-Air-Venue verwandelt. Gemeinsam mit über 15.000 Besucher:innen feierte Marteria das Jubiläum seines Erfolgsalbums ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT.

Überraschungskonzert zieht Tausende Fans an

„Einen Tag vorher angekündigt, der ganze Strand ist voll. Auf diese Stadt ist Verlass“, kommentierte Marteria sichtlich ergriffen den Ansturm seines Überraschungskonzerts. Zwischen 15.000 und 20.000 Menschen versammelten sich in der maritimen Hafenkulisse, um sein Kultalbum ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT zu feiern. Seit dessen Veröffentlichung vor 15 Jahren, spätestens aber mit dem Erscheinen des zweiten Teils der Albumreihe vier Jahre später zählt der Musiker zu den festen Größen der deutschen Hip-Hop-Szene.

Am Donnerstagabend tanzten Fans und Freunde des gebürtigen Rostockers zu Klassikern wie „Marteria Girl“, „OMG!“ oder „Kids (2 Finger an den Kopf)“. Einziges Manko: Der beliebte Heimat-Track „Mein Rostock“ wurde trotz der perfekten Szenerie nicht gespielt. Auch nach dem zehnminütigen Zugabe-Chanson der Fans von Warnemünde gab der Musiker nicht nach. Doch angesichts der großen Überraschung des Abends machte das niemandem wirklich etwas aus.

Marteria überrascht mit neuem Album

Während des einstündigen Konzerts sollte es nämlich nicht nur um die früheren Erfolge gehen. „Sieht man da jetzt ‘ne große Drei am Hotel Neptun?“, rief der Künstler grinsend ins Publikum. An der Fassade des Hotels erschien die leuchtende Zahl, und allen Anwesenden war klar: Es erscheint ein drittes Album des Jubiläumswerks. „Wir machen die Trilogie voll!“, schlussfolgerte Marteria euphorisch und gab daraufhin den Fans am norddeutschen Strand eine Kostprobe von ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT III.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kommende Woche können auch alle anderen in den neuesten Teil der Trilogie reinhören: Am 5. September erscheint die erste Single „Babylonya“ auf allen Streamingdiensten. Hier kann man sie sich schon vorab bestellen. Der Release des neuen Album ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT III wird für das Frühjahr 2026 erwartet.

Außerdem geht der Musiker im kommenden Sommer auf eine Arena-Tour und wird in einigen deutschen Städten live zu sehen sein. Tickets dafür kann man sich ab dem 1. September sichern.