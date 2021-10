Marteria kündigt „Vollkontakt“-Tour für 2022 an

Am 15. Oktober 2021 ist Marterias neues Album 5. DIMENSION erschienen. Nun legt der Rapper aus Rostock nach und kündigt eine Tour für das Jahr 2022 an. Auf Instagram postete er am Montag ein Video, in dem wir ihn zwischen ruhiger See und lautem Stadion erleben und dazu seine Textzeile hören: „303 und 808 rufen zum Gebet.“

Die geplante Tour trägt den schönen Namen „Vollkontakt“. In deren Rahmen will Marteria im Herbst 2022 in elf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftreten. Außerdem sind nach einem „exklusiven Homecoming“ Ende Mai in Rostock und Festivalauftritten bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2022 auch zwei Sommer Open Airs in Hamburg und Berlin geplant.

MARTERIA auf VOLLKONTAKT TOUR 2022– die Termine:

So. 29.05.2022 ROSTOCK | Stadthalle

Fr. 03.06.2022 ROCK AM RING

Sa. 04.06.2022 ROCK IM PARK

Sa. 16.07.2022 HAMBURG | Open Air am Volkspark

Sa. 26.08.2022 BERLIN | Waldbühne

Di. 29.11.2022 WIEN | Wiener Stadthalle

Do. 01.12.2022 MÜNCHEN | Olympiahalle

Fr. 02.12.2022 TRIER | Arena

So. 04.12.2022 KEMPTEN | bigBOX ALLGÄU

Mo. 05.12.2022 FRANKFURT | Festhalle

Mo. 12.12.2022 LEIPZIG | QUARTERBACK Immobilien ARENA

Di. 13.12.2022 STUTTGART | Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Do. 15.12.2022 ZÜRICH | Hallenstadion

Sa. 17.12.2022 KÖLN | LANXESS arena

So. 18.12.2022 MÜNSTER | Halle Münsterland

Di. 20.12.2022 BREMEN | ÖVB-Arena

Der Ticketvorverkauf beginnt am Mittwoch, den 20. Oktober 2021, um 10:00 Uhr zum Beispiel bei Eventim.

Marterias neues Album 5. DIMENSION fasst ME-Redakteur Thomas Winkler so zusammen: „Das nachdenklichste Album des Rappers durchzieht die bleierne Melancholie des Ostens.“ In der Musikexpress-Ausgabe 11/2021 findet Ihr außerdem ein ausführliches Interview mit Marteria.