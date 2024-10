Jennifer Lawrence ist schwanger – bald zweifache Mutter

Ihr erstes Kind bekam die Schauspielerin im Februar 2022, nun erwartet sie zum zweiten Mal Nachwuchs.

Jennifer Lawrence hat es offiziell bestätigt: Sie ist schwanger. Es wird bereits ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem US-Kunstgalleristen Cooke Maroney sein. Ihr Sohn Cy erblickte im Februar 2022 das Licht der Welt.

Privatsphäre hat Priorität

Wann konkret die Geburt ansteht oder auch ob die 34-jährige aus Kentucky schon das Geschlecht des Sprösslings weiß, teilte die Mimin nicht mit. Generell zeigt sich Oscar-Gewinnerin bedeckt in Sachen Privatleben. Ein Foto ihres Erstgeborenen gibt es nicht, da sie seine Privatsphäre schützen möchte. Auch rund um ihre Hochzeit mit dem 40-jährigen Maroney im Oktober 2019 ist nicht viel bekannt.

Im Interview mit „Vogue“ bestätigte die Lawrence lediglich das Gerücht, das im Internet zirkulierte, nachdem man sie mit einem leicht sichtbaren Babybauch sah.

Weniger Rollen wegen Kind

Zuletzt konnte man die Schauspielerin als Protagonistin in der Rom-Com „No Hard Feelings“ (2023) sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In Produktion befindet sich unter anderem gerade das Drama „Die, My Love“ von Regisseurin Lynne Ramsay, in dem sie neben Robert Pattinson spielt.

Seit sie Mutter ist, teilte Jennifer Lawrence im „Vogue“-Gespräch mit, würde sie ihre Projekte noch selektiver bestimmen.