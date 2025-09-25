Lenny Williams? Wie Leonardo DiCaprio fast den Namen wechselte

Leonardo DiCaprio erzählt, wie sein Agent ihm fast einen neuen Namen gab.

Heute ist Leonardo DiCaprio ein Name, der weltweit für Hollywood-Glamour, Oscar-Ruhm und unzählige ikonische Rollen steht. Doch beinahe hätte der Schauspieler seine Karriere unter einem ganz anderen Namen begonnen und das nur, weil sein erster Agent seinen echten Namen für „zu ethnisch“ hielt.

Williams statt DiCaprio

Im Podcast „New Heights“ von Travis und Jason Kelce erzählte DiCaprio, dass ihm als Zwölf- oder Dreizehnjähriger nahegelegt wurde, künftig als Lenny Williams aufzutreten. „Sie sagten: ‘Dein Name ist zu ethnisch. Sie werden dich nie einstellen.’ Und ich dachte nur: ‘Was soll das heißen? Es ist doch Leonardo DiCaprio.’“

Der vermeintlich bessere Vorschlag der Agentur: Aus seinem mittleren Namen Wilhelm sollte kurzerhand Williams werden. Für DiCaprio war das allerdings alles andere als nachvollziehbar. Und auch sein Vater George machte sofort klar, dass er den Namenswechsel nicht dulden würde. „Mein Dad sah ein Foto mit diesem Namen, riss es in Stücke und sagte: ‘Über meine Leiche’“, so DiCaprio im Podcast.

Benicio Del Toro wurde auch anderer Name empfohlen

Neben DiCaprio saß im Podcast sein „One Battle After Another“-Co-Star Benicio Del Toro, der eine ähnliche Geschichte teilte: Auch ihm sei geraten worden, als Benny Del aufzutreten. Moderator Jason Kelce witzelte daraufhin: „Stellt euch mal vor, dieses Gespräch hier wäre mit Lenny Williams und Benny Del.“

Dass DiCaprio seinen Geburtsnamen behalten hat, war wohl rückblickend die richtige Entscheidung: Mit Rollen in „Gilbert Grape“ (1993), „Romeo + Juliet“ (1996) und spätestens mit „Titanic“ (1997) wurde er zum Superstar und sein Name selbst zu einer Marke.

DiCaprio wurde nach Leonardo da Vinci benannt

Kuriosität am Rande: Wie der Schauspieler schon vor Jahren in einem Interview mit „NPR“ erzählte, verdankt er seinen Vornamen einer Kunstbegegnung im Uffizien-Museum in Florenz. Während seine Mutter dort ein Gemälde von Leonardo da Vinci betrachtete, spürte sie die ersten Kicks ihres noch ungeborenen Sohnes im Bauch. „Mein Vater nahm das als Zeichen und so wurde ich Leonardo“, so DiCaprio.

Neue Projekte

DiCaprio steht aktuell mit Jennifer Lawrence für die Romanverfilmung zu „What Happens at Night“ von Peter Cameron vor der Kamera. Die Regie für den Film übernimmt Martin Scorcese. Laut „Deadline“ entschied sich DiCaprio bewusst für dieses Projekt und gegen andere Angebote, darunter ein geplantes Evel-Knievel-Biopic von Damien Chazelle. Parallel startet am 25. September 2025 sein neuer Film „One Battle After Another“ in den Kinos, inszeniert von Paul Thomas Anderson.