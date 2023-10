Im Alter von 62 Jahren ist der Gitarrist verstorben. Massive Attack sind „am Boden zerstört“.

Angelo Bruschini ist tot. Der Gitarrist von Massive Attack verstarb im Alter von 62 Jahren. Dies teilte die Band via Instagram mit.

So heißt es in dem Beitrag, der von einem Schwarzweiß-Foto von Bruschini begleitet wird: „Am Boden zerstört. Was hatten wir für ein Glück, ein solches Leben miteinander zu teilen. So ein brillantes, exzentrisches Talent. Es ist nicht möglich, deinen Beitrag zu messen. Ruhe in Frieden.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bruschini hatte zuletzt mit Lungenkrebs zu kämpfen.

In den 1990er-Jahren kam der Gitarrist zu Massive Attack. Bis zu seinem Lebensende war er Teil der britischen Trip-Hop-Gruppe aus Bristol. Zudem spielte er bei Bands wie The Numbers, Rimshots und The Blue Aeroplanes mit.