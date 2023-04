„Your Mind Is Not Your Friend“: The National veröffentlichen neuen Song mit Phoebe Bridgers

Die vierte Album-Auskopplung zeigt Matt Berninger und seinen Bruder auf einem Spielplatz. Auch Phoebe Bridgers ist in dem Musikvideo zu sehen.

The National haben mit „Your Mind Is Not Your Friend“ mit Phoebe Bridgers einen weitern Song aus FIRST TWO PAGES OF FRANKENSTEIN vorgestellt. Das Album erscheint am 28. April. In dem Musikvideo zu der Auskopplung ist auch der Feature-Gast zu sehen.



Auch Matt Berningers Bruder ist dabei. Gedreht wurde der Clip von Bridgers Bruder Jackson. Angesprochen auf die Zusammenarbeit mit der Indie-Musikerin sagte der The-National-Sänger gegenüber Apple Music 1: „Wir sind beide Fans unserer Art zu schreiben und wir haben darüber gesprochen, wie man schreibt und wie man über die Dinge schreibt, die man an sich selbst hasst, was sie unglaublich gut kann. Und danach dachte ich mir: ‚Darüber muss ich schreiben‘. […] Als der Song fertig war, hatte ich das Gefühl, dass er eine andere Stimme oder eine andere Person brauchte, da meine Frau ein großer Teil der Inspiration war, und Phoebe sprang ein, sie war einfach perfekt dafür. Und weil ihre Stimme einfach so zart und warm ist, fügte sie dem Song diese Dimension hinzu, die für das Funktionieren des Songs entscheidend war.“

Die beiden arbeiteten bereits 2019 für Zach Galifianakis‚ „Between Two Ferns: Der Film“ zusammen. Gemeinsam mit zwei The-Walkmen-Mitgliedern steuerten sie den Song „Walking on a String“ der Komödie bei.

FIRST TWO PAGES OF FRANKENSTEIN markiert das sechste Studioalbum von The National. Darauf werden mit Taylor Swift und Sufjan Stevens auch weitere Gäste zu hören sein. Zusätzlich zu der Neuveröffentlichung erschienen bereits „Tropic Morning News“, „New Order T-Shirt“ und „Eucalyptus“. Mit der LP kommt die Band im Rahmen ihrer Tour auch für zwei Konzerte nach Deutschland.