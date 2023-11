Pearl Jam: Matt Cameron sagt, neues Album sei „im Kasten“

Der Pearl-Jam-Schlagzeuger deutet ein neues Album und eine Tour für 2024 an.

Pearl Jam-Drummer Matt Cameron hat bestätigt, dass das nächste Album von Pearl Jam fertig ist.

Die Platte soll in Zusammenarbeit mit Produzent Andrew Watt entstanden sein und könnte bereits 2024 erscheinen, deutete der 61-Jährige in dem Gespräch an. Allerdings stände dies noch nicht sicher fest, wie er dem „Vinyl Guide Podcast“ mitteilte:

„Jetzt liegt es nur noch am Label, festzulegen, wann es herauskommen soll, und wann die Tournee und all das Zeug anfängt.“

Cameron hofft auch auf eine neue Tournee für 2024. Wie das neue Pearl-Jam-Werk klingen wird, deutete bereits Gitarrist Stone Gossard gegenüber „Consequence“ an. Er beschrieb den Produzenten des Albums als „eingefleischten Pearl-Jam-Fan“, der in Vergangenheit bereits mit Ozzy Osbourne, Elton John und den Rolling Stones gearbeitet, aber auch Pop-Projekte von Justin Bieber und Miley Cyrus betreut hat. Beide Genres sollen ebenfalls in das neue Werk mit eingeflossen sein, so Gossard.

Im April 2023 veröffentlichten Pearl Jam ihr Live-Album GIVE AWAY. Dieses wurde im Rahmen ihrer „Yield Tour“ im Melbourne Park in Australien mitgeschnitten. Ursprünglich mit 25 Tracks geplant, beinhaltet die LP insgesamt 17 Songs, unter denen auch Hits wie „Given to Fly“ vertreten sind.